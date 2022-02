Serie D/Girone G - Giugliano di misura sul campo dell'Ostiamare: Gladestony uomo copertina

Vince ancora il Giugliano di mister Giovanni Ferraro. Espugnato lo Stadio Anco Marzio, successo nel segno di Gladestony. Il calciatore gialloblù abbatte le resistenze dell'Ostiamare e porta in dote tre punti vitali per la vetta della classifica. La compagine gialloblù rinforza la leadership e si conferma una vera schiacciasassi.

Partenza arrembante dei laziali che premono sull'acceleratore e costringono i campani alla difensiva. Ci prova subito Ippoliti, il tiro-cross mette i brividi a Baietti che smanaccia. I partenopei reagiscono, ma sono davvero poche le iniziative dalle parti di Trovato. Al 25' Marcheggiani cerca di superare il marcatore con un pallonetto e viene steso: proteste dei biancoviola, il signor Restaldo di Ivrea lascia proseguire. Al 30' Bertoldi calcia dal limite, la rasoiata del giocatore trova l'intervento di Baietti. Nel finale di frazione, Ferrari controlla e libera una conclusione che sfila sul fondo. Al riposo è 0-0, risultato che va stretto ai lidensi. Nella ripresa, il Giugliano prova a ripartire con un piglio diverso. Al 47' Biasiol tenta la botta, Trovato controlla con sicurezza. Poco dopo tocca a Lorusso dalla lunga distanza, il portiere di Ferraro è ancora attento. Al 67' c'è l’episodio che decide la gara. Boccia crossa dalla sinistra e Gladestony appostato sul secondo palo beffa tutti infilando Trovato per lo 0-1. I Tigrotti restano in dieci per l'espulsione di Ferrari, l'Ostiamare alza il baricento. Il forcing conclusivo, però, non regala particolari sussulti. In extremis rosso anche per Sbardella.

Il tabellino

Ostiamare: Trovato, Lazzeri, Camara, Orchi, Sbardella, Tirelli (71' Bianciardi), Bertoldi (77' Pellacani), Sabelli, Marcheggiani (70' Cardillo), Lorusso, Ippoliti. A disposizione: Borrelli, Berardi, Vagnoni, Rossi, Compagnone, Matteoli. Allenatore: Gardini

Giugliano: Baietti, Boccia, Ceparano, Ciro Poziello, Ferrari, Cerone (75' Raffaele Poziello), Gladestony, Abonckelet (58' De Rosa), Gentile (65' Oyewale), Biasiol, Scaringella (55' Kyeremetang). A disposizione: Costanzo, Caiazzo, Zanon, Mazzei, Emmanouil. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea

Marcatore: 67' Gladestony (G)

Espulsi: 79' Ferrari (G), 90' Sbardella (OM), entrambi per doppia ammonizione