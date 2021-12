Serie D/Girone G - Ostiamare all'inglese sull'Afragolese: decidono Lorusso e Cardillo

Impegno in esterna per l’Afragolese di Franco Fabiano. La compagine rossoblù, messa alle spalle la sconfitta contro il Cynthialbalonga, è chiamata a una prova di reazione e d’orgoglio in trasferta. I partenopei hanno perso qualche punto in classifica dopo un periodo di leggera flessione: tuttavia, sul campo dell’Ostiamare si va a caccia di una performance maiuscola per raccogliere l’intera posta in palio. La volontà del gruppo locale è di avvicinarsi alla zona che conta in graduatoria.

È una domenica da dimenticare per l'Afragolese che crolla in esterna sul rettangolo verde dell'Ostiamare e incappa nella seconda sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite disputate. Hurrà per la compagine laziale che sale in classifica e si mette a meno due lunghezze proprio dalla brigata di Fabiano. Al 18' c'è la prima occasione per i campani: Caso Naturale calcia dal limite dell'area, il portiere è efficace nella parata in due tempi. Al 27' i padroni di casa passano in vantaggio con lo squillo di Lorusso che vale l'1-0 e mette in discesa il match per i ragazzi di Gardini. Al 50' autentico miracolo di Romano che, a tu per tu con Lorusso lanciato in contropiede, sbarra la strada con un grande intervento. Il raddoppio è solo questione di minuti perché al 56' Cardillo fa 2-0 dagli undici metri e chiude definitivamente i conti. Nel finale, la traversa nega la gioia del gol a Liccardo.

Il tabellino

Ostiamare: Trovato, Vagnoni, Sbardella, Berardi, Lazzeri, Bianciardi, Sabelli, Ippoliti, Bertoldi, Cardillo, Lorusso. Allenatore: Gardini

Afragolese: Romano, Micillo, Nocerino, Di Girolamo, Galletta (67' Cordato), De Marzo (46' Marchese), Tarascio (59' Sorgente), Esposito (46' Liccardo), Caso Naturale, Longo, Celiento. A disposizione: Mariano, Forte, De Rosa, Ruggiero, Romano. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Fabio Franzò di Siracusa

Assistenti: Salvatore Damiano di Trapani e Francesco Bentivegna di Agrigento

Marcatori: 27' Lorusso (O), 56' rig. Cardillo (O)