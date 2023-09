L'Ischia raccoglie un punto in trasferta, pari con la NF Ardea: Patalano sblocca, Vianni fa 1-1

L'Ischia torna a giocare una partita nel campionato di Serie D: i ragazzi di Enrico Buonocore, di scena in trasferta per affrontare la Nuova Florida Ardea all'esordio nel Girone G, raccolgono un punto. Botta e risposta tra Patalano e Vianni, il match allo stadio Mazzucchi termina 1-1.

Il terreno di gioco in uno stato tutt'altro che ottimale e il caldo condizionano la partita che si apre con un doppio tentativo di Vianni. L'attaccante ci prova al 5' con una girata in area, Gemito risponde subito presente. La boa di riferimento dei padroni di casa si fa notare anche dopo tre giri di lancette, l'estremo difensore è ancora sulla traiettoria della conclusione. Al 14' tocca a Sbordone sporcare i guantoni del portiere gialloblù che, tre minuti più tardi, disinnesca pure la giocata di Costa da calcio piazzato. Al 19' Talamo raccoglie una sponda di Baldassi e conclude, il sinistro è impreciso. Poi al 20' è Trofa a mettere sul fondo con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Al 27' l'Ischia sblocca il risultato: Baldassi riceve dal limite e calcia, una deviazione della difesa favorisce Patalano che a tu per tu con Giordani non sbaglia. Nel finale di primo tempo, proteste isolane per un presunto fallo di mano in area locale. Al 45' è Vianni a costruire l'ultima occasione che anticipa l'intervallo, il legno dice di no al centravanti.

Buon approccio dei gialloblù nella ripresa. In avvio di secondo tempo, missile di Giacomarro dal limite: la mira è alta e il pallone si perde fuori. Al 59' Suffer cerca l'acrobazia, la difesa di mister Buonocore allontana la minaccia. Il punteggio resta in bilico, ancora Giacomarro ci prova al 63', questa volta da palla inattiva: la parabola disegnata scheggia il palo e termina fuori. Al 67' è un bolide di Falilò ad impegnare Gemito, bravo a bloccare in due tempi. Passano pochissimi secondi e Suffer calcia, Gemito - complice un manto erboso in condizioni pessime - non trattiene: Vianni si fa trovare pronto sulla respinta e insacca. Nella parte finale, altra chance per la prima punta di Boccolini, ma le migliori opportunità sono per gli ospiti. Florio va vicino al gol in rovesciata, nel recupero Giordani è prodigioso sul guizzo di Giacomarro. Il risultato non cambia più, al triplice fischio è 1-1 allo stadio Mazzucchi.