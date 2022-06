Serie D/Girone G - Afragolese di cuore, vittoria ad Ardea: i rossoblù battono il Team Nuova Florida e volano in finale playoff

Traguardo raggiunto, impegno con la storia. L'Afragolese è intenzionata a riscrivere una nuova pagina del club, l'appuntamento col playoff sul campo del Team Nuova Florida è l'occasione ideale. La squadra di Franco Fabiano, protagonista di un cammino sorprendente nel Girone G di Serie D, affronta la squadra di Andrea Bussone allo Stadio Marco Mazzucchi di Ardea. Ottima risposta da parte della tifoseria campana che non fa mancare il supporto sul campo romano.

Partita che si apre nel segno dell'equilibrio, con le due formazioni che sentono il peso della gara. Entrambe non forzano la giocata, studiano l'avversario e attendono il momento giusto per colpire. Al 10' Bittaye viene atterrato in area di rigore, l'arbitro non segnala nulla e lascia proseguire nello stupore generale degli ospiti. Passano cinque giri di lancette e i rossoblù sbloccano la contesa. Longo smita la sfera a centrocampo per Van Ransbeeck che lancia Bittaye in area di rigore: botta secca del gambiano e pallone che supera l'estremo difensore. La gioia dei napoletani dura appena dieci minuti perché al 26' è Persichini a ristabilire la parità con una marcatura che vale l'1-1. Poco prima dell'intervallo, attorno al 36', ancora il bomber capitolino completa la rimonta e porta i suoi in vantaggio per la prima volta nel corso della sfida.

Ad avvio ripresa, Fabiano prova a muovere qualcosa nel suo scacchiere. E proprio dalla vivacità dei nuovi entrati arriva il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Celiento al 62', il subentrato Caso Naturale serve Longo con la sponda: il rapace d'area di rigore è in agguato in area e di testa fa 2-2. Anche in questa circostanza, l'entusiasmo rossoblù è smorzato dalla furia di Persichini che, al 66', trova lo spazio giusto per il 3-2 e la tripletta personale. Al 69' Celiento appoggia per Nocerino che scodella al centro: Caso Naturale stacca, ma non indirizza verso lo specchio. Il Team Nuova Florida cerca di concedere poco all'Afragolese che, dal canto suo, è caparbia e agguanta il 3-3 in extremis. Al 90' una magia di Celiento da calcio di punizione regala speranze ai rossoblù.

Al triplice fischio persiste la parità, si va ai supplementari: i padroni di casa hanno due risultati su tre a favore, i partenopei devono vincere per conquistare il pass per la finale. Nella prima frazione dell'extra-time, gli ospiti hanno una ghiotta chance: Celiento mette in mezzo, ma Longo e Caso Naturale non arrivano all'impatto. Al 102' Giordani deve disinnescare il tentativo aereo di Longo giunto dopo una manovra corale offensiva. Al 104' ancora Longo conclude verso la porta, ma alza troppo la mira. Nel secondo tempo supplementare l'Afragolese passa con Longo che sfrutta l'assistenza di Caso Naturale, svetta e insacca per poker. Nel finale si concretizza anche la manita, nuovamente con Longo che infila a porta sguarnita su passaggio di Celiento: 3-5 rossoblù ad Ardea. I ragazzi di Fabiano espugnano il Mazzucchi e si qualificano alla finalissima dei playoff del Girone G.