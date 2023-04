Serie D/Girone G - Il Nola spreca nel primo tempo e va ko nella ripresa: la Tivoli sbanca lo Sporting Club

Chance tra le mura amiche sprecata e una classifica che resta preoccupante. Il Nola non riesce a tenere testa alla Tivoli ed esce senza punti dallo Sporting Club. Mister Ferazzoli ritrova Palmieri e lo schiera dietro al confermato tandem d'attacco Sparacello-Manfrellotti. Dopo 12' minuti sono i laziali a rendersi pericolosi con Fall, Zizzania però vola e devia in angolo il colpo di testa. Passano pochi minuti e i padroni di casa si affacciano in avanti: conclusione di Palmieri, respinta corta di Trovato e Manfrellotti si divora il tap-in da due passi. Poco più tardi, su un traversone dalla destra, Sparacello allarga la mira e di testa spara a lato. Allo scadere della frazione iniziale, Manfrellotti schiaccia a terra e la palla va fuori. Nel secondo tempo la Tivoli sembra più agguerrita, pur non impensierendo Zizzania. Il vantaggio degli ospiti arriva però al 59': Fall sfrutta la sua altezza e risolve un batti e ribatti. Il Nola reagisce di potenza e trova subito il pari, al 65', con Piacente che fa partire un preciso tiro dalla sinistra e batte Trovato. Al 67' i laziali vanno di nuovo in vantaggio con una bordata di Spila dalla distanza. Il team di casa accusa il colpo e subisce anche il terzo gol ancora dalla distanza, questa volta però ad opera di Pellegrini al 72'. Il Nola tenta il tutto per tutto ma capitola definitivamente al 77' quando Ndiaye viene espulso per una sbracciata in corsa che per il direttore di gara ha i contorni della condotta violenta.

Il tabellino

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio, Russo, Piacente, Gonzalez (64' Cassandro), Staiano, Palmieri, Castagna (74' Ruggiero), Manfrellotti (64' Ndiaye), Sparacello. A disposizione: Landi, Lucarelli, Franzese, De Martino, Adorni, Marzuillo. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli

Tivoli: Trovato, Valentini, Coquin (57' Mastropietro), Fall (83' De Dominicis), Laurenti, Torsellini, Sfanò, Pellegrini, Vagnoni, Vecchi (83' Tarantino), Provinzano (23' Spila). A disposizione: Simeoni, Lisari, Nistor, De Marco, Perrotta. Allenatore: Carlo Cotroneo

Arbitro: Monesi di Crotone

Marcatori: 59' Fall (T), 65' Piacente (N), 67' Spila (T), 72' Pellegrini (T)

Ammoniti: Sparacello, Valerio e Ruggiero (N), Vagnoni, Vecchi, Fall e Sfanò (T)

Espulso: 77' Ndiaye (N)