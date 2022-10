Serie D/Girone G - Altri tre punti e vetta consolidata: il Sorrento spazza via il Nola

La sesta vittoria in campionato da una parte, il secondo ko consecutivo dall'altra. Il derby tra il Nola e il Sorrento, in scena allo Stadio Borsellino di Volla, si chiude col risultato di 1-3. Sorride ancora la compagine di Vincenzo Maiuri che consolida il primato e si conferma in vetta alla classifica. Passo falso per la brigata di Antonio Rogazzo che deve proiettarsi già al prossimo impegno nella competizione.

Il primo tempo è piuttosto equilibrato, con le due squadre che cercano di rispondere colpo su colpo. Soltanto poco dopo la mezz'ora si sblocca la sfida in favore degli ospiti. Punizione dalla trequarti, Herrera pesca Gaetani in area: controllo e girata, si salva la difesa. La ribattuta però finisce dalle parti di Cacace che non sbaglia il tap-in. Immediata risposta per i bruniani che pareggiano con la rete di Gonzalez direttamente da calcio piazzato: una deviazione della barriera beffa Del Sorbo.

Al rientro in campo, il Sorrento è determinato e preme per assicurarsi l'intero bottino. Petito si avventa su una sfera vagante nella metà campo degli avversari, brucia tutti in velocità e si presenta a tu per tu con Tricarico: dribbling al portiere e sfera nel sacco per il raddoppio al 53'. Passano quattro giri di cronometro e si materializza anche il tris. Todisco mette la sua firma sulla gara con una conclusione perfetta col sinistro che si spegne alle spalle dell'estremo difensore. Termina così allo Stadio Borsellino di Volla.