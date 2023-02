Serie D/Girone G - Il derby dello Sporting Club va al Nola: Palmese piegata da Palmieri

Un derby sempre in bilico e vinto di misura dal Nola, tre punti preziosi in ottica salvezza per la squadra di Giuseppe Ferazzoli che si tira fuori - almeno momentaneamente - dalla zona retrocessione. Si ferma la corsa della Palmese di Mario Pietropinto, allo Sporting Club arriva il ko che mette un freno alla striscia utile di risultati. La gara si apre con una conclusione imprecisa di Galdean, poi è Oggiano a mettersi in evidenza attorno al quarto d’ora di gioco con un tiro che impegna Zizzania. I bianconeri, consapevoli dell’importanza della sfida, non accennano ad azioni importanti in fase offensiva e sono molto guardinghi in copertura. Altra occasione per i rossoneri con Fusco poco prima della mezz’ora, il gioco di rimessa dei bruniani non ha grandi effetti e anche le situazioni da calcio da fermo non sono sfruttate a dovere. Al 35’ Gonzalez si mette in evidenza con un tiro dalla distanza, Paduano si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner, è pericoloso Ruggiero. Lo spartito non cambia nel corso della ripresa, il tentativo d’apertura è di Gonzalez da punizione, ma la sfera finisce fuori. Stesso esito, sul ribaltamento, per Laringe in manovra solitaria. Al 72’ Palmieri vince una serie di rimpalli, arriva davanti a Paduano e insacca con una botta fulminea. La reazione della Palmese non si fa attendere, il gruppo di Pietropinto prova ad agganciare il pari: al triplice fischio, però, esulta il Nola di Ferazzoli che conquista un bottino pesante per la permanenza nella categoria.

Il tabellino

Nola (4-3-1-2): Zizzania; Valerio (74’ Lucarelli), Russo, Piacente, Sepe; Staiano, Gonzalez (90’ Cassandro), Castagna (85’ Adorni); Ruggiero (69’ Ndiaye); Sparacello, Palmieri (85’ Manfrellotti). A disposizione: Landi, De Martino, Marzuillo, Kean. Allenatore: Ferazzoli

Palmese (4-3-3): Paduano; Manco, Romano (88’ Silvestro), Mautone (30’ Mileto), Tribuno; Pugliese, Galdean (73’ Iadaresta), Fusco (81’ De Feo); Oggiano (65’ Cozzolino), Puntoriere, Laringe. A disposizione: Stasi, Reda, De Lucia, Cardone. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Marra di Mantova

Marcatori: 72’ Palmieri (N)

Ammoniti: Manco, Romano (P)