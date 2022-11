Serie D/Girone G - Il Nola torna a conquistare punti: pareggio con la Paganese

Il Nola torna a giocare allo Sporting Club e ritrova punti in campionato dopo quattro sconfitte consecutive. Pareggio interno contro la Paganese per la formazione bianconera, arriva la prima lunghezza conquistata sotto la guida di mister Cavallaro. Ospiti che partono subito forte: all'8' tocco di mano di Bontempo e penalty, dal dischetto va Pozzebon che però colpisce il palo. I padroni di casa si difendono bene, ripartono e trovano la rete del vantaggio al 12': tiro dalla distanza di Staiano, palo pieno e tap-in vincente di Faiello. Per tutto il primo tempo il copione non cambia, la Paganese cerca di scardinare la difesa nolana, i bianconeri si difendono e puntano al contropiede. Al 52' gli azzurrostellati trovano la rete del pari con De Felice, al 63' il raddoppio ancora con De Felice e al 67' vanno avanti anche di un uomo dopo l’espulsione del portiere Venditti. Il Nola gioca nonostante l'inferiorità e pareggia in contropiede al 72' con Chianese. La Paganese si fionda in attacco ma rischia addirittura di capitolare a tre giri di lancette dal termine, ancora una volta con Chianese che però non riesce a battere Pinestro che si allunga e devia.

Così Giovanni Cavallaro al termine del match: "I miei ragazzi hanno fatto un’ottima gara contro una squadra forte che punta a vincere il campionato. Nella prima frazione di gara, tranne l’episodio del rigore, siamo stati bravi a non concedere nulla di particolare. La reazione allo svantaggio ed all’espulsione è stata importante. Tornare allo Sporting ci ha fatto bene, i nostri tifosi ci hanno dato una grossa mano. Questa è la strada giusta".

Il tabellino

Nola 1925: Venditti, Bamba, Cirillo, Bontempo, Lame, Maio, Cassandro, Faiello (79′ Ruggiero), Staiano (64′ Chianese), Hefiane (69′ Diglio), Maggio (96′ Caliendo). A disposizione: Lucarelli, De Lucia, Langella, Gonzalez, Iadelisi. Allenatore: Giovanni Cavallaro

Paganese: Pinestro, Capone (49′ Verna), Brugnano, Di Somma, Del Gesso (46′ Maccherini), Adeyemo (46′ Cusumano), Fois (66′ Cipolla), Iuliano (76′ Gueye), Pozzebon, De Felice, D’Agostino. A disposizione: Reclaf, Esposito, Agostini, Ancora. Allenatore: Domenico Giampà

Arbitro: Eremitaggio di Ancona

Marcatori: Faiello (N) 12′, De Felice 52′-63′ (P), Chianese 72′ (N)

Ammoniti: Chianese, Diglio (N), Capone, Pozzebon, Iuliano, Cipolla (P)

Espulso: Venditti (N)