Serie D/Girone G - Nola, terzo pareggio consecutivo: 0-0 con la Lupa Frascati

Terzo pareggio consecutivo per il Nola di mister Ferazzoli, con la Lupa Frascati termina 0-0 allo Sporting Club. Secondo pari a reti bianche per i bianconeri, reduci da una convincente prestazione contro la Paganese. Un risultato tra rimpianti ed amarezza viste le numerose occasioni sprecate dai padroni di casa. Zizzania mai chiamato a grandi interventi, i napoletani vanno vicini al gol sia nella prima che nella seconda frazione. Nel primo tempo l'occasione più ghiotta è per Sparacello, Casagrande però dice no e chiude la saracinesca. Nella seconda frazione le opportunità sono diverse, la più importante sulla testa di Sparacello ma ancora una volta Casagrande si supera e chiude ogni varco. Un risultato buono ma che riporta il Nola nei play-out a un punto dalla salvezza diretta. Tra quattro giorni si scenderà nuovamente in campo, nell’anticipo per il weekend di Pasqua, in casa del Cassino.?

"Abbiamo giocato contro una squadra che ha una classifica importante con giocatori importanti – ha affermato a fine gara mister Ferazzoli – Certo è che però abbiamo dei rimpianti e tra le due squadre sicuramente noi siamo quella che avrebbe meritato il gol. Sono fiducioso che i miei ragazzi riprenderanno con ritmi alti subito. Se guardiamo la classifica possiamo impaurirci ma è una situazione che non deve metterci terrore. Noi ci siamo e ci saremo fino alla fine per l’obiettivo che ci siamo prefissati".

Il tabellino

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio, Russo, Piacente, Gonzalez (46' Manfrellotti), Staiano, Ruggiero (66' Ndiaye) Castagna, Sparacello, Palmieri. A disposizione: Landi, Lucarelli, Cassandro, Franzese, De Martino, Marzuillo, Kean. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli.

Lupa Frascati: Casagrande, Giannetti, Avellini, Paolelli, Sabelli, Ruggeri, Sabatini (71' Pompili), Senesi (77' Ferraro), Traditi (69' Panella), Armini, D’Angelo (59' Persano). A disposizione: Palmieri, Silvestri, Marras, Rufo, Heatley. Allenatore: Roberto Chiappara.

Arbitro: El Ella di Milano

Ammoniti: Palmieri, Piacente, Gonzalez (N); Giannetti, D’Angelo, Panella (LP)

Espulso: mister Chiappara (LP)