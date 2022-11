Serie D/Girone G - Un punto per il Nola in casa: è 1-1 col Cassino

Un punto conquistato per il Nola di Giovanni Cavallaro che impatta sul Cassino di Antonio Carcione allo Sporting Club. La compagine bianconera ferma la brigata laziale, in lotta nella zona alta della classifica. Dopo lo stop di Frascati, i bruniani trovano ancora una lunghezza preziosa che offre continuità a quella ottenuta nel derby con la Paganese. Succede tutto nel secondo tempo. Il Nola tiene bene il campo ma va sotto nel punteggio dopo due giri di lancette all’inizio della seconda frazione di gara. Cross dalla destra, la difesa non pulisce e sul secondo palo sbuca Tribelli che trafigge Venditti. I padroni di casa accusano il colpo, ma si spingono in avanti e trovano il pari con il subentrato Gonzalez che, al 73', sigla la sua seconda rete stagionale da fuori area.

Il tabellino

Nola 1925: Venditti (57′ Tricarico), Lucarelli, Cirillo (65′ Caliendo), Bontempo, Lame, Maio, Cassandro, Faiello (71′ Kean), Staiano (57′ Gonzalez), D’Angelo (71′ Bamba), Maggio. A disposizione: De Lucia, Langella, De Martino, Hefiane. Allenatore: Giovanni Cavallaro

Cassino Calcio: Della Pietra, Raucci (77′ Mazzaroppi), Donnarumma, Orlando, Cocorocchio, Gallo, Darboe (58′ Tomassi), Lucchese (86′ Ceccarelli), Bianchi, Cavaliere (58′ D’Alessandris), Tribelli. A disposizione: Fiorinio, Del Giudice, Plini, De Carolis, Tomaselli. Allenatore: Antonio Carcione

Arbitro: Collier di Gallarate

Marcatori: 47' Tribelli (C), 73' Gonzalez (N)

Ammoniti: D’Angelo, Kean (N); Cocorocchio (C)