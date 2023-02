Serie D/Girone G - Nola e Angri si rallentano a vicenda: Varsi aggancia Gonzalez, 1-1 allo Sporting Club

Il Nola non si conferma dopo la vittoria di Portici, allo Sporting Club arriva un pareggio contro l’Angri dell’ex Carmelo Condemi. Un gol e un’espulsione per parte, una condizione climatica non ideale per il match. La gara esplode nel secondo tempo. Al 55’ Palmieri viene atterrato in area di rigore, dal dischetto si presenta Gonzalez che è glaciale e non sbaglia. Il match si apre ma il Nola non ne approfitta e in ben due occasioni Palmieri non trova il gol da ottima posizione. L’Angri resiste e, dopo aver colpito anche un palo esterno, trova il pari al 66’ con il neo entrato Varsi che approfitta di una dormita della difesa nolana. Nell’occasione Cassata viene però espulso. Il Nola accelera ma non trova la via del gol e, anzi, a 5’ dal termine finisce in 10 per il doppio giallo a Castagna. 5 punti per il Nola in 3 gare ma il ruolino di marcia non è ancora efficace per lasciare l’ultima posizione. Prossimo appuntamento, cruciale, domenica prossima ad Aprilia.

Così mister Ferazzoli al termine della partita: “Il vento ha sicuramente condizionato il primo tempo, che è stato brutto, ma nella seconda frazione siamo usciti fuori bene. È un buon risultato ma dobbiamo fare di più, questa squadra difende in maniera troppo molle ancora. Le gare si possono vincere anche 1-0 e dobbiamo essere lucidi. Nulla è perduto perchè la lotta è ancora serrata, ma dobbiamo migliorare ancora”.

Il tabellino

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Di Dona (80’ Valerio), Piacente, Russo, Gonzalez (71’ Manfrellotti), Staiano, Ruggiero (86’ Adorni), Sparacello, Palmieri, Castagna. A disposizione: Landi, Lucarelli, Franzese, Kean, Lame, D’Angelo. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli

Angri: Bellarosa, Riccio, Liguoro, Manzo, Pagano, Vitiello (89’ Langella), De Rosa (86’ Fiore), Cassata, Acasta (57’ Varsi), Aracri, Fabiano. A disposizione. Oliva, Della Corte, Palladino, Visconti, Giordano, Sall. Allenatore: Carmelo Condemi

Arbitro: Nigro di Prato

Marcatori: 56’ rig. Gonzalez (N), 66' Varsi (A)

Ammonito: Bellarosa (A)

Espulsi: per doppio giallo Castagna (N) e Cassata (A)