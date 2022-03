Serie D/Girone G - Il Muravera ferma il Giugliano: hurrà nel segno di Mancosu

Blindare il primato da una parte, avvicinarsi al traguardo salvezza dall'altra. Il Giugliano di Giovanni Ferraro fa visita al Muravera di Francesco Loi allo Stadio Comunale. I Tigrotti arrivano al match in fiducia dopo il successo convincente ottenuto contro il Carbonia. I sardi, reduci da due successi consecutivi, puntano a confermarsi davanti al pubblico amico.

I padroni di casa iniziano con l'approccio giusto, ma i tentativi di Derbai e Garau sono imprecisi. Al 10' Baietti si oppone sulla giocata, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di Floris. Passano pochi secondi e Moi sfiora il vantaggio a Baietti battuto: l'impatto non è perfetto. Replicano i campani con Cerone che cerca Kyeremateng, Oliva risponde presente. Il portiere locale è provvidenziale anche su Gladestony, lanciato a rete da Poziello al 17'. Un minuto dopo, Oliva legge l'errore sul retropassaggio di Garau e allontana la minaccia presentata da Cerone. Al 24' Garau perde un pallone sanguinoso, Rizzo si presenta a tu per tu con Oliva: l'argentino innesca Cerone che pecca d'altruismo nel servire il compagno e non realizza l'opportunità clou. Al 36' Oliva blocca il bolide di Rizzo, sul ribaltamento di fronte ripartenza veloce della truppa di Loi e intervento utile di Baietti su Mancosu. Al 40' Derbai si immola su Galdestony che spreca anche al 43' con una svirgolata da mattonella interessante. Non succede più nulla, all'intervallo è 0-0 al Comunale. L'intensità resta sovrana altresì ad avvio ripresa, con le due squadre che rientrano in campo con la stessa determinazione e voglia. Al 52' il direttore di gara Davide Gandino di Alessandria assegna un calcio di rigore al Muravera per fallo di Biasiol su Mancosu. Quest'ultimo si incarica della battuta e insacca alle spalle di Baietti. Al 61' l'autore del gol si affaccia in avanti con una nuova iniziativa, ma Oyewale evita guai ai suoi. Al 66' Ceparano non sfrutta il pasticcio di Del Gaudio e la botta si perde sul fondo. All'84' Baietti si supera su Mereu, all'86' è la traversa a negare la gioia al subentrato Piroddi. Non succede più nulla, al triplice fischio si concretizza la vittoria del Muravera.

Il tabellino

Muravera: Oliva, Garau (46' Del Gaudio - 85' Piroddi), Moi, Mileto, Derbali, Bregasi (74' Rossi), Arvia, Cadau, Floris (74' Mereu), Demontis, Mancosu (92' Moran). A disposizione: Floris, Grella, Massoni, Bonato. Allenatore: Loi

Giugliano: Baietti, Boccia, Oyewale, Biasiol (88' R. Poziello), C. Poziello, Ceparano (74' Gomez), De Rosa (63' Ferrari), Gladestony, Rizzo, Cerone (74' Abonckelet), Kyeremeteng. A disposizione: Ammirati, Caiazzo, Genile, Zanon, Mazzei. Allenatore: Ferraro

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria

Marcatori: 53' Mancosu (M)

Ammoniti: Del Gaudio (M), Ceparano (G)