Serie D/Girone G - Show tra Monterotondo e Sorrento: rossoneri sconfitti 3-2

Debutto in campionato per il nuovo Sorrento targato Vincenzo Maiuri. La realtà costiera, ormai consolidata in Serie D, è alla ricerca di un'annata importante: l'obiettivo è recitare un ruolo da protagonisti sotto la guida di un tecnico esperto della categoria. La prima uscita del Girone G è sul campo del Monterotondo, squadra ostica tra le mura amiche.

Allo Stadio Ottavio Pierangeli va in scena un confronto ricco di colpi di scena: da segnalare infatti cinque marcature, un'espulsione e continui capovolgimenti di fronte. Partenza importante per la brigata rossonera che passa in vantaggio dopo sette giri di lancette. Serrano porta subito avanti i campani con una realizzazione dagli undici metri: rigore conquistato da Scala lanciato a rete. Al 19' i padroni di casa trovano il pareggio. Fontana riporta il risultato in equilibrio con un diagonale destro che si infila all'angolino.

Poco prima dell'intervallo succede di tutto. Al 40' clamoroso errore del direttore di gara Nigro di Prato che sventola il cartellino rosso nei confronti di Gargiulo per somma di ammonizioni. Il capitano, però, non è l'autore del fallo. Al 43' Fusco riporta avanti i napoletani con un destro chirurgico dopo una manovra corale della formazione. Sul ribaltamento, il Monterotondo aggancia il nuovo pareggio con un tap-in ravvicinato di Fontana su una respinta di Del Sorbo.

Nel corso del secondo tempo, i locali indirizzano la sfida sul proprio binario. All'avvio di ripresa, infatti, ci pensa Carosi a completare la rimonta per il 3-2 con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra. Il Sorrento cerca di strappare almeno un punto dalla prova in esterna, ma l'inferiorità numerica e una condizione non ottimale favoriscono il Monterotondo che si assicura i tre punti al triplice fischio. Per i rossoneri è un passo falso, ma c'è già l'occasione di riscattarsi nel derby col Portici tra una settimana.