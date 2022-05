Serie D/Girone G - Ferrari show, il Giugliano vince e conquista la Serie C: Monterotondo ko, è festa gialloblù

Una missione da completare per riscrivere la storia del club e della città. Il Giugliano di Giovanni Ferraro, dopo la straripante prestazione offerta contro l'Insieme Formia nell'ultimo weekend, è atteso dal banco di prova Monterotondo nell'infrasettimanale. I Tigrotti tornano in campo ed affrontano la partita spartiacque della stagione: l'obettivo dei gialloblù è archiviare la pratica promozione e tagliare il traguardo della Serie C. Reduci da un monologo in campionato, i campani sono intenzionati a far scattare i festeggiamenti. Sul versante opposto, c'è la compagine rossoblù decisa a raccogliere lunghezze utili per quanto concerne la salvezza.

La vigilia è stata animata dal discorso relativo all'accoglienza del pubblico napoletano. Il Monterotondo, con un comunicato ufficiale, ha deciso di "chiedere scusa, dapprima all'ASD Giugliano Calcio 1928, poi al Comune di Giugliano, per ultimi, ma non per importanza, a tutta la tifoseria di questa grande squadra. Non è per nostra negligenza non poter ospitare una meravigliosa tifoseria come quella del Giugliano, ma purtroppo a differenza del loro magnifico stadio, il nostro è uno stadio piccolo e non può contenere troppe persone. Ci scusiamo nuovamente con tutti, perché questa giornata potrebbe essere storica per entrambe le società in ambiti diversi ovviamente. Purtroppo non dipende da noi, eravamo felicissimi di ospitare tutti i tifosi, anche perché all'andata abbiamo ricevuto un ospitalità encomiabile, quindi eravamo contenti di poter ricambiare. Noi auguriamo le migliori fortune al Giugliano che sicuramente non merita queste categorie, per la grandezza della Società, del loro impianto, della tifoseria e del Comune che li supporta in tutto".

La partita, d'altra parte, è stata equilibrata per pochi tratti. La formazione di Ferraro spinge sull'acceleratore dall'inizio e costruisce qualche azioni degna di nota. Tra i protagonisti di giornata c'è sicuramente Nicola Ferrari che sale in cattedra con una grande prova personale. Accompagnato dalla fantasia di Cerone, l'attaccante mette a segno una tripletta che vale il salto di categoria per la sua squadra. La sfida si sblocca soltanto nella parte finale della frazione con Ferrari che realizza due reti nel giro di pochi secondi prima dell'intervallo. Un colpo di testa vincente al 40' e una realizzazione su assistenza proprio di Cerone al 41' spianano la strada al Giugliano. Nel secondo tempo di normale amministrazione per i partenopei che fissano il tris, ancora con la firma del bomber di giornata. Parte la festa in casa gialloblù: Poziello e compagni, artefici di un cammino straordinario, possono esultare per la vittoria del campionato. La stagione dei campani, in termini di obiettivi da agguantare, si chiude alla trentaduesima giornata: il Giugliano è in Serie C.