Serie D/Girone G - Il Sorrento di Maiuri vince sul campo della Lupa Frascati: decide il rigore di Gaetani

Il poker all’Atletico Uri, la vittoria ritrovata e una nuova trasferta alle porte. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, impegnato per la sedicesima giornata del Girone G di Serie D, affronta la Lupa Frascati in esterna. Prima contro terza della classe, i rossoneri puntano a chiudere nel migliore dei modi l’anno solare.

Il tecnico costiero si presenta sul suolo avversario con Bisceglia e Fusco dietro, Selvaggio in regia e Petito davanti. Al 7’ Sabatini lancia in profondità D'Angelo che di prima intenzione tenta il diagonale: Del Sorbo neutralizza. Al 9’ difesa ospite ancora stimolata, questa volta dal traversone basso di Senesi dalla sinistra. Al 12’ Sabatini conquista la sfera e serve al limite Senesi che tenta il tiro, Del Sorbo si distende e para. Al 19’ conclusione dal limite di Gemmi, il portiere campano blocca. La partita resta equilibrata per larghi tratti, passata la mezz’ora Ferraro serve in area Ruggeri che davanti alla porta si fa recuperare dalla retroguardia di Maiuri. Soltanto nel finale di primo tempo, scossa dei napoletani con una giocata di Petito disinnescata da Casagrande. La posta in palio è alta, le due squadre non si sbilanciano e al rientro negli spogliatoi resiste lo 0-0. Serve un episodio per stappare la sfida e spezzare la stabilità, ci pensa Gaetani al 59’ con un rigore concesso dall’arbitro: il numero 9 batte Casagrande, autore del fallo in area, e sblocca la contesa. Al 63’ Senesi salta due avversari e va al tiro da lontano, Del Sorbo c’è. Prova il tutto per tutto mister Chiappara, i padroni di casa sono protagonisti di un gol annullato per fuorigioco nel recupero: la brigata di Maiuri amministra e si assicura il bottino al triplice fischio. Tre punti pesanti in un vero e proprio scontro diretto per il Sorrento che batte la Lupa Frascati a domicilio e consolida il primato.

Il tabellino

Lupa Frascati: Casagrande, Rufo, Frosali, Paolelli, Sabatini (66’ Persano), Traditi (66’ Marras), Gemmi (88’ Pompili), Ruggeri, Ferraro (74’ Sabelli), D’Angelo (74’ Flores Heatley), Senesi. A disposizione: Palmieri, Molinari, Corradini, Avellini. Allenatore: Chiappara

Sorrento: Del Sorbo, G. Todisco, F. Todisco, La Monica, Bisceglia, Fusco, Carotenuto, Selvaggio, Gaetani (71’ Gargiulo), Petito (60’ Simonetti), Scala (89’ Chiricallo). A disposizione: Castellano, Tufano, Maresca, D’Ottavi, Potenza, Badje. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta

Marcatori: 59’ rig. Gaetani (S)

Ammoniti: D'Angelo, Casagrande, La Monica, Frosali, F. Todisco, Persano, Fusco