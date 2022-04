Serie D/Girone G - Trasferta ancora indigesta al Giugliano: il Latte Dolce vince 2-1

La capolista è impegnata in trasferta. Il Giugliano di Giovanni Ferraro, archiviata la prova di forza contro l'Atletico Uri, è atteso dal delicato esame sul rettangolo verde del Latte Dolce. Tigrotti che arrivano in Sardegna con l'obiettivo di consolidare il primato e avvicinarsi all'obiettivo. I padroni di casa, dal canto loro, cercano punti in chiave salvezza.

Si affaccia subito in avanti la compagine gialloblù, la difesa sassarese è costretta agli straordinari. Al 9' si mette in evidenza Rizzo con una conclusione non insidiosa, Carboni si fa trovare pronto nella circostanza. La risposta della formazione locale è un cross di Piga dopo un passaggio di Saba. Il centrocampista scodella al centro, il colpo di testa di Bartulovic è impreciso. Al quarto d'ora Cannas ci prova in girata su servizio di Pireddu da rimessa laterale, la retroguardia ospite si oppone. Sulla respinta si fionda Bartulovic che trova ancora la chiusura del pacchetto arretrato di Ferraro. Al 21' si rinnova il duello tra la proiezione offensiva del Latte Dolce e la fase difensiva del Giugliano: questa volta Cannas approfitta del varco giusto e fa 1-0 per i sardi. La reazione dei napoletani arriva alla mezz'ora con De Rosa, ma il risultato non cambia. Nel finale di frazione, esattamente al 40', Carboni disinnesca Rizzo. Due giri di lancette più tardi è il palo esterno a negare la gioia a Cerone.

L'approccio della ripresa è arrembante per i Tigrotti che vanno a caccia del pareggio. Al 50' Cerone inizia a prendere le misure dello specchio con una giocata personale: la traiettoria è alta e Carboni si salva. La partita diventa cattiva e a farne le spese è Rizzo che si becca il cartellino rosso per una testata a Cabeccia. Al 62' i gialloblù agguantano il pareggio con Gladestony che sfrutta il suggerimento di Cerone e infila il portiere avversario per l'1-1. Al 67' una punizione battuta da Saba è facile preda di Baietti. Passano due minuti e Biasiol si ritaglia un'opportunità sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina: il difensore non impatta bene e il pallone termina in fallo laterale. Al 72' Bartulovic non riesce a colpire su pennellata di Pireddu. A sette dal 90' Saba riporta in vantaggio i suoi e al 99' Carboni salva miracolosamente su Ferrari, imponendo la sconfitta alla capolista. Non accade più nulla, al triplice fischio è hurrà per il Latte Dolce allo Stadio Vanni Sanna.

Il tabellino

Latte Dolce: Carboni, Fusco (59' Piredda - 97' Salaris), Cabeccia, Medico, Pireddu, Saba, Piga (88' Cassini), Gianni, Cannas, Marcangeli (74' Mudadu), Bartulovic (93' Nurra). A disposizione: Carta, Di Marco, Bilea, Vidili. Allenatore: Mauro Giorico

Giugliano: Baietti, Caiazzo (46' Boccia), Poziello, Biasiol, Gentile (74' Zanon), Ceparano (59' Gomez), De Rosa, Gladestony, Cerone (69' Ferrari), Rizzo, Scaringella (66' Kyeremateng). A disposizione: Costanzo, Abonckelet, Raffaele, Mazzei. Allenatore: Giovanni Ferraro

Arbitro: Fabrizio Carsenzuola di Legnano

Marcatori: 21' Cannas (LD), 62' Gladestony (G), 83' Saba (LD)

Ammoniti: Marcangeli, Bilea, Gianni, Pireddu, Piredda, Saba (LD), Biasiol, Caiazzo, Cerone, Gentile, Poziello (G)

Espulsi: 53' Rizzo (G)