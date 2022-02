Serie D/Girone G - L'Afragolese passa di misura nella tana del Latte Dolce: Longo match winner

Ventiduesima giornata del Girone G di Serie D, l'Afragolese di Franco Fabiano fa visita al Latte Dolce di Pierluigi Scotto. Formazione locale reduce dalla vittoria in esterna sul campo della Vis Artena e con l'obiettivo di risalire la classifica dalla terzultima piazza. Rossoblù che giungono al match da tre pareggi consecutivi e l'intenzione è riprendersi una posizione in griglia playoff.

La cronaca si inaugura con una giocata di Bartulovic su suggerimento di Piredda dopo un calcio piazzato non eseguito perfettamente dagli ospiti: l'attaccante calcia verso lo specchio senza inquadrare il bersaglio. Al 10' i campani sbloccano il risultato con Longo. Il bomber sfrutta l'assistenza di Caso Naturale, libera un tiro che scheggia la traversa e si infila nel sacco. Al quarto d'ora Elefante sfiora il raddoppio con una conclusione sventata da Carboni. Al 19' ancora Elefante va vicino alla rete, utile l'intervento dell'estremo difensore ad evitare guai ai suoi. Al 26' il direttore di gara annulla la marcatura all'Afragolese per posizione irregolare di Forte, si accende la tensione in campo. Due giri di cronometro dopo, Elefante scodella al centro Caso Naturale anticipa tutti: il colpo di testa è largo. L'ultimo sussulto della frazione iniziale è un missile di Bartulovic che termina alto.

Partenza forte per il Latte Dolce ad avvio ripresa. Il primo tiro è di Saba, Romano si rifugia in angolo. Poco dopo, il signor Leotta di Acireale assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Dal dischetto si presenta Bartulovic che spreca con una mira alta. Sardi alla ricerca disperata del pareggio: al 55' Altea conclude e Forte s'immola, tocca poi a Saba chiamare in causa Romano con i pugni. Attorno all'ora di gioco, la traversa nega la gioia a Tedde. Al 66' Carboni è miracoloso con una parata di riflesso col piede su Caso Naturale. Al 77' il subentrato Zecchinato cerca di sorprendere la linea arretrata rossoblù che non concede varchi. Non ci sono altre azioni da segnalare, al triplice fischio l'Afragolese espugna il rettangolo verde del Latte Dolce e guadagna tre punti chiave per la zona playoff.

Il tabellino

Latte Dolce: Carboni, Salvaterra, Pireddu, Cassini (61' Di Marco), Gianni, Medico, Piredda (76' Mudadu), Tedde, Bartulovic (67' Zecchinato), Saba, Altea (76' Piga). A disposizione: Casillo, Fusco, Pilo, Salaris, Marcangeli. Allenatore: Pierluigi Scotto

Afragolese: Romano, Percuoco, Forte, Nocerino, Marchese (79' De Marzo), Sibilio (69' Cordato), Van Ransbeeck, Esposito, Caso Naturale, Longo (85' Bittaye), Elefante (62' Di Girolamo). A disposizione: Campisi, Palamini, Di Franco, Tiberio. Allenatore: Franco Fabiano

Arbitro: Riccardo Leotta di Acireale

Marcatori: 10' Longo (A)

Ammoniti: Altea, Tedde, Pireddu, Saba (LD), Caso Naturale, Sibilio, Van Ransbeeck (A)

Note: 48' rigore sbagliato da Bartulovic (LD)