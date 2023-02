Serie D/Girone G - Il Portici batte l'Ilvamaddalena: Nocerino regala tre punti pesanti a Sarnataro

Successo in trasferta per il Portici di Savio Sarnataro, gli azzurri battono l’Ilvamaddalena nella gara valida per la ventiduesima giornata del Girone G di Serie D e disputata allo Stadio Salvatore Zichina. Ottimo avvio per la squadra di casa che prova a farsi vedere dalle parti di Borrelli, ma la retroguardia campana è attenta. Sul ribaltamento di fronte, Nocerino sfrutta un errore in uscita dei locali: a tu per tu con Sordini, il numero 17 non sbaglia e insacca sul palo lontano. Il team di Gardini prova a reagire subito, ma Borrelli è attento su Altolaguirre. L’attaccante ci prova anche all’11’ con una rovesciata, la traiettoria si perde alta. Al quarto d’ora, Filogamo impegna Sordini con una conclusione dall’interno dell’area: l’estremo difensore si oppone. Al 21’ ottima chance per Senese con una botta dal limite, il guardiano sardo c’è. Quest’ultimo è protagonista anche poco dopo su una punizione battuta da Di Gennaro da zona defilata. L’Ilvamaddalena, alla mezz’ora, si affaccia in zona offensiva con un tentativo di Cacheiro. Il primo tempo si chiude con un’iniziativa dalla distanza di Marino e neutralizzata da Sordini. Ad inizio secondo tempo, il team di casa cerca di ristabilire la parità con un calcio d’angolo battuto dalla destra: la sfera è pennellata in area, il pacchetto arretrato di Sarnataro allontana. Al 60’ Ndongala tenta di impensierire Borrelli da palla inattiva, i guantoni negano la gioia all’attaccante. Al 65’ gol annullato ad Altolaguirre per fallo in attacco sul difensore Maraucci. All’80’ tiro-cross di Stallone che attraversa tutta l’area senza trovare la deviazione di un compagno, poi Ansini impegna la difesa sul ribaltamento. Nel finale, Filogamo da una parte e Ansini dall’altra provano a cambiare il punteggio: al triplice fischio festeggia il Portici.

Il tabellino

Ilvamaddalena (4-3-3): Sordini; Roszak, Contucci, Di Pietro, Ferlica; Sidoti, Escobar (84’ Galvanio), Ansini; Dongala (76’ Bazile), Cachiero (46’ Cacheiro), Altolaguirre. A disposizione: Mejri, Gentile, Chiappetta, Cavaiola, Aiana, Lena, Mastromarino. Allenatore: Aldo Gardini

Portici (4-3-1-2): Borrelli; Pelliccia (94’ Riccio), Maraucci, Senese, Cirillo; Amato (78’ Stallone), Maranzino, Marino (66’ Mirante); Di Gennaro; Filogamo, Nocerino (94’ Galizia). A disposizione: Poerio, Scorza, Guarino, Pinto. Allenatore: Savio Sarnataro

Arbitro: Vittorio Umberto Branzoni di Mestre

Marcatori: 5’ Nocerino (P)

Ammoniti: Cacheiro, Escobar, Contucci (I), Filogamo (P)