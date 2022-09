Serie D/Girone G - Finale infuocato allo Zichina: l'Ilvamaddalena sblocca, la Palmese aggancia il pari in extremis

Quarta giornata del campionato di Serie D, nel Girone G spicca il confronto esterno per la Palmese. La squadra allenata da Mario Pietropinto è attesa dall’Ilvamaddalena sul rettangolo verde dello Stadio Salvatore Zichina.

Buona partenza per i padroni di casa che si affacciano subito dalle parti di Stasi. I rossoneri rispondono con una giocata di Fusco sugli sviluppi di un calcio piazzato, Mejri replica con la parata. Al 6’ ci prova Puntoriere al volo, la sfera termina sul fondo. Esito analogo per Onesto al 10’ con una conclusione da posizione defilata. L’occasione clou è per i sardi con Contucci che, di tacco, impegna seriamente Stasi. I campani tornano in attacco con Palmieri, l’estremo difensore locale c’è. Mejri deve compiere gli straordinari anche al 25’ su un angolo velenoso dei ragazzi di Pietropinto. Al 29’ provvidenziale la difesa ospite su una botta sicura di Ansini. Al 39’ tiro alto di Galdean da piazzato, il primo tempo va in archivio con un’iniziativa di Lobrano da palla inattiva.

Ripresa di marca locale. Al 48’ Cacheiro cerca di sorprendere la retroguardia della Palmese con un traversone insidioso. Al 52’ Stasi deve intervenire in uscita su Altolaguirre, sfuma una nuova idea d’attacco dell’Ilvamaddalena. Al 58’ tiro di Galdean sugli sviluppi di una punizione, Mejri è insuperabile. A metà secondo tempo, il portiere campano è miracoloso sul subentrato Galviano, autore di un lampo a giro. Entrambi gli allenatori provano a pescare forze fresche dalla panchina, il risultato tuttavia resta inchiodato. Al 77’ Roszak controlla al limite e calcia, la mira è difettosa. Soltanto a dieci dal 90’ si stappa la sfida: passaggio dalla destra, Chiappetta si fa trovare pronto all’appuntamento e deposita alle spalle di Stasi.

I rossoneri non ci stanno e agguantano il pareggio in extremis: ci pensa Simonetti, su un calcio d’angolo, a fissare l’1-1 definitivo. Si chiude così l’incontro del Zichina tra Ilvamaddalena e Palmese