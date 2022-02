Serie D/Girone G - Terzo pareggio consecutivo per l'Afragolese, col Gladiator è 1-1: Mistretta sblocca, Elefante aggancia

Derby campano nella giornata relativa al Girone G di Serie D. L'Afragolese di Franco Fabiano, reduce da due pareggi consecutivi, affronta il Gladiator di Teore Grimaldi allo Stadio Ugo Gobbato di Pomigliano. Rossoblù a caccia di punti preziosi per la griglia playoff della classifica, nerazzurri decisi a raccogliere il bottino pieno per rialzarsi da una situazione di graduatoria non semplice.

Buona partenza per gli ospiti che si affacciano in avanti con un calcio piazzato di Van Ransbeeck a cercare Longo, l'attaccante non arriva ad impattare per un soffio. Rispondono i padroni di casa con una punizione di Tomi terminata alta sopra la traversa. Al 16' Van Ransbeeck scodella al centro dalla bandierina, Nocerino viene anticipato nel momento della battuta a rete. Al 31' il risultato si sblocca in favore dei casertani: ci pensa Mistretta a regalare il vantaggio ai suoi con un guizzo vincente. Il Gladiator, al 34', sfiora il raddoppio: Panaioli scappa sulla sinistra, cross in mezzo per Mancini che manda a lato col colpo di testa. Al 36' i ragazzi di Grimaldi si spingono in avanti con Panaioli che spreca concludendo sul fondo. Sul ribaltamento di fronte, Caso Naturale si divora una grande opportunità da mattonella interessante.

La ripresa si inaugura col tentativo di Van Ransbeeck che imbecca Longo: la spaccata del centravanti è larga. Fabiano prova a scuotere i suoi e al 51' inserisce Elefante per Bittaye. E proprio il subentrato fissa il pareggio. Al 53' Longo apre sulla destra per De Rosa che, a sua volta, pennella in mezzo: il pallone giunge a Elefante che trafigge l'estremo difensore e ristabilisce la parità. Al 68' una punizione insidiosa di Tomi trova la risposta di un prontissimo Romano. Due minuti dopo è ancora il portiere rossoblù a negare la gioia a Tomi. All'80' Celiento si invola, scarica per Galletta: il laterale entra in area e calcia, De Luca blocca. Non succede più nulla, al triplice fischio è 1-1 al Gobbato.

Il tabellino

Gladiator: De Luca, Pelliccia, Arcidiacono, Puca, Tomi, Caruso, Marin, Mancini (63' Mattiolo), Varela, Mistretta (78' Pinto), Panaioli. A disposizione: Merola, Garzia, Fernandez, Flores, Perrino, Sambou, Esposito. Allenatore: Grimaldi

Afragolese: Romano, Percuoco (82' Marchese), Nocerino, Di Girolamo, Galletta, Van Ransbeeck, De Rosa (60' De Marzo), Esposito, Caso Naturale (86' Forte), Longo (76' Celiento), Bittaye (53' Elefante). A disposizione: Campisi, Tiberio, Sibilio, Di Franco. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro

Marcatori: 31' Mistretta (G), 53' Elefante (A)

Ammoniti: Pelliccia (G), Galletta (A)