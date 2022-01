Serie D/Girone G - Il Giugliano si prende il big-match: basta Cerone per superare la Torres

Due punti di distanza in classifica tra la prima della classe e l’inseguitrice. Allo Stadio Alberto De Cristofaro va in scena il confronto tra il Giugliano e la Torres. La compagine gialloblù, con una gara in meno, affronta la seconda in graduatoria reduce dalla vittoria in Campania sull’Afragolese. Per i Tigrotti, in un filotto di risultati, c’è l’impegno tra le mura amiche in seguito al pareggio ottenuto col Cassino.

Pronti via e Cerone prova subito a sorprendere Salvato, il portiere - nonostante la nube generata dai fumogeni - riesce a bloccare. L’intensità nei primi minuti di gioco è alta, le due formazioni non si risparmiano: tuttavia, non mancano gli errori di misura e in impostazione. Al 12’ Scotto serve Lisai, il numero 21 rientra sul destro e calcia senza trovare lo specchio. Fascia iniziale di gara contraddistinta dalle imbucate da una parte e dall’altra, entrambe le difese rispondono in maniera impeccabile. Al 24’ Gladestony si invola sulla destra, salta Bianchi e scodella per Rizzo: l’iniziativa dell’argentino è imprecisa. Al 37’ il direttore di gara segnala un fallo di mano di Antonelli in area. Dal dischetto si presenta Cerone che spiazza Salvato e sblocca il risultato. L’ultimo affondo della prima frazione è dell’autore della rete col mancino, l’estremo difensore si distende e para.

Nessun cambio ad avvio ripresa, il Giugliano ha intenzione di blindare il vantaggio mentre la Torres va alla ricerca del pareggio. Il secondo tempo si apre col tacco di Lisai su suggerimento dalla destra, Baietti fa sua la sfera. Al 52' Diakite detta la profondità, controlla, si accentra e libera il sinistro: il portiere locale risponde ancora presente. Al 56' Scotto ci prova direttamente dalla bandierina, il guardiano di Ferraro si rifugia sul fondo. I gialloblù controllano e non forzano la manovra, i sardi non riescono a trovare il varco vincente per ristabilire l'equilibrio. Nel finale, scricchiola la difesa di casa: Baietti e la traversa negano la gioia a Scuotto e Ruocco. Si chiude così il big-match al De Cristofaro, decide Cerone che regala tre punti pesanti al Giugliano.

Il tabellino

Giugliano: Baietti; Gentile, Poziello, Bisiol, Boccia; Ceparano, Gladestony, Abonckelet (76' De Rosa); Cerone (71' Scaringella), Rizzo Kyeremateng (54' Ferrari). A disposizione: Ammirati, Oyewale, Caiazzo, Zanon, Poziello, Mazzei. Allenatore: Ferraro

Torres: Salvato; Rossi (73' Gurini), Dametto, Antonelli, Mukaj; Bianchi, Masala, Kujabi (82' Ruocco); Lisai (69' Sabatini); Scotto, Diakite. A disposizione: Garau, Ferrante, Tesio, Pinna, Turchet, Demartis. Allenatore: Greco

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari

Assistenti: Salvatore Nicosia di Saronno - Alessandro Cassano di Saronno

Marcatori: 38’ rig. Cerone (G)

Ammoniti: Ceparano, Boccia, Gentile (G), Scotto, Lisai, Sabatini (T)