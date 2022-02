Serie D/Girone G - Un Cerone stratosferico trascina il Giugliano: tris al Team Nuova Florida

Squadra in casa

Squadra in casa Giugliano Calcio 1928

Un match d'alta classifica allo Stadio Alberto De Cristofaro. Il Giugliano di Giovanni Ferraro ospita il Team Nuova Florida di Andrea Bussone. I gialloblù, primi in classifica, attendono la terza forza del Girone G di Serie D tra le mura amiche. Un confronto clou di giornata, i Tigrotti puntano al bottino pieno per blindare la vetta della graduatoria.

Il primo affondo della partita è per gli ospiti con il traversone di Moretti e la conclusione di Cesaretti che termina alta. La replica dei padroni di casa è un tiro-cross di De Rosa che spaventa parzialmente il reparto arretrato degli avversari. Al 5' ci prova Cerone dalla distanza, Giordani blocca. La contesa fatica a decollare, le due squadre si equilibrano nel corso della frazione iniziale. Alla mezz'ora, Ceparano innesca Scaringella che trova la strada sbarrata da Giordani. Nel finale di primo tempo, Cerone tenta di impensierire i biancorossi con un calcio piazzato che si spegne sul fondo. Al 45' De Rosa calcia centralmente. All'intervallo è 0-0 al De Cristofaro.

La ripresa si inaugura con la botta di Cerone su suggerimento di Oyewale, Giordani risponde ancora presente. Al 54' è un colpo di testa di Scaringella a finire il tragitto lontano dal bersaglio. Al 58' si sblocca il match. Ingresso importante di Rizzo che si mette in evidenza con una giocata personale: invito per Cerone che batte Giordani col mancino. Passano due minuti e si concretizza altresì il raddoppio col solito Cerone con una conclusione precisa e insidiosa che supera l'estremo difensore dei laziali. Al 65' De Rosa sfiora la rete, al 73' arriva il tris con Emmanouil che è lesto a sfruttare l'asssistenza di Kyeremateng e trafigge Giordani per il 3-0 definitivo. Il Team Nuova Florida prova ad accorciare, ma il Giugliano controlla e si assicura la vittoria.

Il tabellino

Giugliano: Baietti; Boccia, Oyewale, Ceparano (79' Zanon), Poziello C., De Rosa (71' Emmanouil), Cerone (77' Mazzei), Gladestony, Poziello R. (46' Rizzo), Biasiol, Scaringella (55' Kyeremateng). A disposizione: Costanzo, Vivolo, Caiazzo, Abonckelet. Allenatore: Ferraro

Nuova Florida: Giordani; Moretti (61' Persichini), Oliana, Malano, Capparella, Gjini (52' Lovaglio), Tamburlani, Vannucci, Contini (71' Grossi), Cesaretti (71' Menchinelli), Katseris (79' Miola). A disposizione: Dima, Scognamiglio, Morelli, Trubiani. Allenatore: Bussone

Arbitro: Marco Peletti di Crema

Marcatori: 58' Cerone (G), 60' Cerone (G), 73' Emmanouil (G)

Ammoniti: Capparella (NF)