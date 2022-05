Il Giugliano è stato premiato dalla LND Campania: "Affetto e professionalità nei riguardi del nostro club"

Debutto con vittoria nella Poule Scudetto, il Giugliano supera l'ostacolo Audace Cerignola allo Stadio De Cristofaro e bagna l'esordio con un successo. Riflettori puntati sul campo nell'ultimo weekend, la compagine campana - decisa a riscattare il passo falso contro la Cynthialbalonga - ha confermato le straordinarie qualità che hanno consentito il salto di categoria. La società del presidente Alfonso Mazzamauro è stata premiata dalla LND Campania per la promozione nel professionismo da capolista del Girone G di Serie D. Il club, con una breve nota ufficiale, ha commentato: "Il Giugliano Calcio 1928, nella Persona del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, intende ringraziare sentitamente il Dott. Carmine Zigarelli, Presidente della LND Campania e la Dott.ssa Giuliana Tambaro Responsabile del Calcio Femminile in Campania, per la loro presenza ieri allo stadio Alberto De Cristofaro, in occasione della premiazione per la vittoria della società Giugliano Calcio 1928 al campionato Serie D, Girone G, dimostrando così tanto affetto e professionalità nei riguardi del nostro club. La società ringrazia inoltre tutte le istituzioni presenti che hanno permesso la buona riuscita dell’evento".