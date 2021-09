Serie D, Girone G - Il Giugliano si afferma sull'Ostiamare per 1-0: De Rosa spinge i Tigrotti al successo

Una settimana da incorniciare e accantonare con il terzo successo in sette giorni. Dopo gli hurrà con la Torres in campionato e con l'Afragolese in Coppa Italia di categoria, il Giugliano ospita l'Ostiamare allo Stadio Alberto De Cristofaro. L'ambizione dei tre punti per affermarsi tra le squadre più in forma del momento.

Il primo lampo è al quarto d'ora di gioco con Cerone che elude la marcatura dell'avversario e calcia, il portiere ospite è chiamato alla respinta in angolo. Segue Rizzo con un tentativo ancora disinnescato da Trovato. La partita si stabilizza in seguito alla partenza sprint dei gialloblù che tornano alla carica soltanto alla mezz'ora con una punizione alta di Cerone. I Tigrotti sfiorano la rete ancora con il numero 10 al 32' e con Rizzo che impatta sull'estremo difensore e su Orchi. Non ci sono ulteriori spunti da segnalare nel corso della frazione iniziale, reti bianche e parità al termine dei 45' d'avvio.

Il rientro in campo è favorevole agli uomini di Gardini che al 52' si intravedono con Ippoliti, la traiettoria è deviata e termina il tragitto fuori. Al 54' Abreu trova Rizzo, la conclusione si stampa sulla traversa. È Cerone il vero protagonista di giornata, ma sempre davanti a Trovato non inquadra lo specchio. Al 67' intervento prodigioso del guardiano biancoviola dopo un dialogo tra Rizzo e Scaringella. A otto dal termine, su un traversone da calcio piazzato, De Rosa è lesto in mischia ribadendo in rete con un tap-in vincente.

Ferraro può esultare, la settimana del Giugliano si chiude con la terza vittoria in altrettante gare disputate. Crolla l'Ostiamare che resta a quota un punto in classifica.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Oyewale, Ceparano, Poziello Ciro, De Rosa, Cerone, Rizzo (87' Fornito), Gladestony, Caiazzo, Biasiol, Abreu (61' Scaringella). A disposizione: Bellarosa, Boccia, Mekki, Vivolo, Gentile, De Stefano, Flores. Allenatore: Giovanni Ferraro

Ostiamare: Trovato, Lazzeri, Camara, Vasco (77' Berardi), Sbardella, Orchi (87' Cardillo), Bertoldi (81' Monacu), Sabelli, Ippoliti, Mastropietro, Lorusso. A disposizione: Giori, Rossi, Pedone, Compagnone, Biancardi, Sordilli. Allenatore: Aldo Gardini

Arbitro: Vito Guerra di Venosa

Assistenti: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Pietro Anile di Acireale

Marcatori: 82' De Rosa (G)

Ammoniti: Oyewale, De Rosa, Ceparano (G); Orchi (O)

Espulsi: 78' Camara (O)