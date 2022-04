Serie D/Girone G - Che cuore del Giugliano, Lanusei ribaltato al 92': 3-2 gialloblù al De Cristofaro

Risultati intervallati, problema trasferta e l'obbligo di consolidare il primato. Il Giugliano di Giovanni Ferraro, a caccia di punti per realizzare il sogno, vuole riscattare il passo falso dell'ultima gara contro il Latte Dolce. Allo Stadio Alberto De Cristofaro si gioca la sfida contro il Lanusei, squadra alla ricerca di punti salvezza.

La cronaca si apre con una conclusione di Gaetani che impegna immediatamente Baietti: l'estremo difensore si oppone in calcio d'angolo. Al 10' gli ospiti passano in vantaggio con l'acrobazia di Gaetani che, questa volta, infila il guardiano gialloblù. La reazione dei Tigrotti è immediata e al quarto d'ora arriva il pareggio. Gladestony carica una conclusione che accarezza il palo e si spegne nel sacco. I campani cercano di proiettarsi in avanti alla ricerca della rimonta completa, ma gli ogliastrini tengono botta e concedono poco. Al 34' Abonckelet riceve da Scaringella e calcia: mira alta e sfera sul fondo. Nel finale di frazione, Abonckelet e Kyeremateng vanno vicini al bersaglio grosso. Tuttavia, la beffa è dietro l'angolo e si materializza al 44' con Fernandez che approfitta dell'errore della difesa e trafigge Baietti per l'1-2. La ripresa si inaugura con un tiro dalla distanza di Gladestony: il centrocampista non trova lo specchio. Il gioco è spezzettato e favorisce il Lanusei, il Giugliano non costruisce manovre importanti. Al 77' Kyeremateng viene steso in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: dagli undici metri va Cerone che beffa Benvenuti e fa 2-2. In pieno recupero, Kyeremateng ribalta il punteggio con un'iniziativa vincente che vale tre punti fondamentali per il sogno promozione.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Boccia, C. Poziello, Gomez (46' Gentile), Ceparano (71' Zanon), Mazzei (83' R. Poziello), Gladestony, Abonckelet (46' De Rosa), Cerone, Scaringella (67' Ferrari), Kyeremeteng. A disposizione: Ammirati, Vivolo, Caiazzo, Emmanouil. Allenatore: Ferraro

Lanusei: Benvenuti, Tozzo, Pischedda (74' Macri), Di Lollo, Carubini (71' Gemini), Lazazzera, Gaetani, Manca, Fernandez, Petruccelli, D’Alessandris. A disposizione: Sottoriva, Sakho, Masia, Tomety, Ciotoli. Allenatore: Biagioni

Arbitro: Rispoli di Locri

Marcatori: 10' Gaetani (L), 14' Gladestony (G), 44' Fernandez (L), 78' rig. Cerone (G), 92' Kyeremateng (G)

Ammoniti: Cerone, Ferraro dalla panchina, Kyeremateng, (G), Di Lollo (L)