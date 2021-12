Serie D/Girone G - Il Giugliano vince ancora: Abreu e Rizzo stendono l'Insieme Formia

Consolidare il primato e dimostrarsi la squadra da battere nella competizione. Il quattordicesimo turno del Girone G di Serie D riserva il confronto tra il Giugliano e l’Insieme Formia. Un vero e proprio testa-coda tra la prima della classe e la penultima in classifica. I Tigrotti, reduci da due vittorie consecutive, hanno l’occasione di alimentare l’ottimo trend dell’ultimo periodo. I biancazzurri, tra risultati e prestazioni altalenanti, cercano punti in chiave salvezza.

È una partita equilibrata e spezzata soltanto dalle giocate dei fantasisti gialloblù. Giovanni Ferraro apporta qualche modifica all'undici di partenza e, nonostante i pochi rischi in zona difensiva, la squadra appare contratta nelle battute iniziali. Pochissimi gli acuti e i sussulti offensivi da una parte e dall'altra nel corso del primo tempo. Soltanto nel finale di frazione, Abreu riesce a trovare la via vincente per il vantaggio campano. Un tiro tutt'altro che irresistibile infila l'estremo difensore avversario e porta i partenopei avanti nel risultato.

Più determinante e con lampi improvvisi sui due fronti è il secondo tempo dello Stadio Alberto De Cristofaro. Al 56' i laziali riescono a ristabilire l'equilibrio con il sigillo del solito Camilli, tra i calciatori di maggiore qualità in organico. La gioia, però, è momentanea e la speranza dura pochi giri di lancette. Ci pensa Rizzo a riportare il Giugliano avanti nel punteggio: al 58' l'argentino insacca alle spalle di Zizzania e fissare il 2-1 che chiuderà i battenti in terra campana. Terza vittoria consecutiva per i Tigrotti che rafforzano il primato e allungano sull'Aprilia, sconfitto in esterna sul campo della Torres. L'Insieme Formia resta in zona retrocessione.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Ceparano, Poziello Ciro, Cerone (85' Poziello Raffaele), Rizzo (71' Kyeremateng), Gladestony, Caiazzo, Abonckelet (65' De Rosa), Gentile, Mazzei, Abreu (75' Scaringella m). A disposizione: Costanzo, Boccia, Fornito, Mekki, Vivolo. Allenatore: Giovanni Ferraro

Insieme Formia: Zizzania, Bozzaotre (74' Caiazzo), Gentile, Carbone (77' Pelypenko), Ioio, Pirolozzi, Di Vito (67' Baglione), Gargiulo, Simonetti, Zonfrilli (75' Ricciardi), Camilli. A disposizione: Mancino, Vespa, Tramonto, Niang, Mincione. Allenatore: Luca Starita

Arbitro: Mattia Nigro di Prato

Assistenti: Andrea Pacifici di Arezzo - Thomas Jordan di Firenze

Marcatori: 45’ Abreu (G), 56' Camilli (IF), 58' Rizzo (G)

Ammoniti: Mazzei (G), Ioio (IF)