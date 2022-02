Serie D/Girone G - Si ferma il Giugliano: Cynthialbalonga corsaro con Roberti

Un passo falso che non deve minare il percorso stagionale della squadra. Un'uscita a vuoto che può solo far bene dopo un filotto di risultati utili. Il Giugliano di Giovanni Ferraro non riesce a superare l'esame Cynthialbalonga ed è costretto a leccarsi le ferite al termine dei novanta minuti allo Stadio Alberto De Cristofaro. Sconfitta di misura per i gialloblù, la prima tra le mura amiche e la seconda stagionale.

Il primo affondo della partita è ad opera di Ferrari al 5’. Avanzata di Rizzo che scodella per la testa del compagno, l’impatto non è preciso. La risposta dei laziali arriva al quarto d’ora con Syku su traversone di Angelilli: Baietti blocca. I Tigrotti si proiettano nuovamente in attacco col sinistro insidioso di De Rosa al 32’. Tocca poi a Rizzo e ancora a Ferrari mettersi in evidenza dalle parti di Santilli. L’ultimo sussulto della frazione iniziale è per Biasiol che, cercato da Cerone dagli sviluppi di un corner, non riesce a trovare la via della rete. La ripresa si inaugura ancora con le giocate dei campani. Oyewale pennella al centro per l’incornata del collega argentino, la retroguardia ospite è attenta. Al 55’ Rizzo prova ancora la conclusione, la traiettoria è alta. Passano due minuti e Santilli si oppone a una giocata dalla distanza di Cerone. Al 60’ il risultato si sblocca in favore dei laziali: Roberti raccoglie l’assistenza di Alessandro e spedisce nel sacco. Nel finale il Giugliano cerca di ristabilire la parità con Ceparano e Kyeremateng in due circostanze, Santilli e la difesa del Cynthialbalonga reggono. Al triplice fischio si materializza il ko per i partenopei.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Boccia, Oyewale (88' Gomez), Ceparano, C.Poziello, De Rosa (64' Emmanouil), Ferrari (58' Kyeremateng), Cerone, Rizzo (74' Scaringella), Gladestony (89' R.Poziello), Biasiol. A disposizione: Ammirati, Caiazzo, Zanon, Mazzei. Allenatore: Ferraro

Cynthialbalonga: Santilli, Franco, Pompei, Santoni, Sivieri, Syku, Angelilli, Luciani, Roberti (93' Scognamiglio), Alessandro (83' Bolo), Barbarossa (83' Di Cairano). A disposizione: Tocci, Nanni, Ferlicca, Franchetti, Esposito, De Mutiis. Allenatore: Tiozzo

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara

Assistenti: Matteo Franzoni di Lovere - Daniele Antonicelli di Milano

Marcatori: 60' Roberti (C)

Ammoniti: Gladestony, Oyewale, Biasiol (G)