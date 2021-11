Serie D/Girone G - Beffa Giugliano, l'Aprilia pareggia in extremis: Njambè replica a Rizzo

Sfida ad alta quota allo Stadio Alberto De Cristofaro. L'imbattuto Giugliano di Giovanni Ferraro, al primo posto in classifica, attende l'Aprilia di Giorgio Galluzzo, seconda della classe, nella partita valida per il decimo turno del Girone G di Serie D. I campani arrivano al big-match forti del successo nel derby con l'Afragolese. I pontini, dal canto loro, sono pronti a riscattare il ko rimediato nella gara casalinga col Cynthialbalonga.

Partenza favorevole ai laziali che si affacciano in zona offensiva con il primo tentativo della sfida di Njambè: Baietti blocca senza troppi patemi. Replicano subito i gialloblù col mancino di Cerone, nessun problema per Zappalà. Al 17', su un lancio dalle retrovie, Cruz appoggia per Succi che calcia: la traiettoria non è precisa. Soltanto al 29' torna alla ribalta la truppa di Ferraro con un missile - terminato alto - di Gladestony. Al 32' sponda di Scaringella per Cerone, il fantasista controlla e calcia trovando l'opposizione in due tempi dell'estremo difensore. Gli ultimi affondi del primo tempo sono ad opera di Gladestony: il centrocampista prima libera un destro che sfiora il palo alla sinistra di Zappalà e poi ci prova con un colpo di testa tutt'altro che efficace.

La ripresa non si allontana molto da quanto avvenuto nei quarantacinque minuti iniziali. Al 48' Gladestony detta la profondità e Scaringella lo serve: il brasiliano scarica un tiro deviato in angolo. Al 59' il Giugliano sblocca il risultato con Rizzo che sfrutta il traversone al bacio di Cerone e batte Zappalà per il vantaggio casalingo. L'Aprilia cerca di intravedersi in attacco con un mancino di Ceka che spaventa Baietti. Al 76' Cruz spizza di testa un cross di Succi, l'impatto è poco distante dalla porta campana. Nel finale, Bianchi è espulso per doppia ammonizione. Al 95' rigore per gli ospiti: dagli undici metri si presenta Njambè che fissa l'1-1 definitivo.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Boccia, Ceparano, Poziello, De Rosa, Cerone (70' Fornito), Rizzo (68' Mazzei), Gladestony (80' Poziello R.), Caiazzo, Biasiol, Scaringella (52' Kyeremateng). A disposizione: Iandoli, Mekki, Vivolo, Gentile, Flores. Allenatore: Ferraro

Aprilia: Zappalà, Rosania (13' Battisti), Succi, Pollace, Falasca, Bernardini (62' De Crescenzo), Pezone (62' Ceka), Cruz, Njambè, Bianchi, Mannucci (71' Palmieri). A disposizione: Salvati, Santarelli, Mattarelli, Mbaye, Talamonti. Allenatore: Galluzzo

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina

Assistenti: Michele Fracchiolla di Bari - Daniele De Chirico di Molfetta

Marcatori: 59' Rizzo (G), 96' rig. Njambè (A)

Ammoniti: Boccia (G), Bianchi, Falasca (A)

Espulsi: Bianchi (A) per doppia ammonizione