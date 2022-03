Serie D/Girone G - Il Giugliano vince il derby: Afragolese stesa da Biasiol e Cerone

Data marcata sul calendario. Allo Stadio Alberto De Cristofaro si gioca il derby tra il Giugliano di Giovanni Ferraro e l'Afragolese di Franco Fabiano. Il match, tra i più affascinanti del Girone G di Serie D, mette davanti la prima contro la quarta della classe. Gialloblù che vivono un momento particolare anche a causa della recente sconfitta rimediata sul rettangolo verde della Vis Artena. Rossoblù in fiducia e in crescita: il periodo di grande entusiasmo è alimentato dalle quattro vittorie consecutive.

Ottimo avvio per la capolista che ci prova fin da subito. Al 3' Cerone si mette in evidenza con un calcio piazzato, la traiettoria impegna Romano. Il pallone arriva poi a Gladestony che scarica una conclusione verso lo specchio: l'estremo difensore ospite blocca a terra. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 6' quando Biasiol si fa trovare pronto all'appuntamento con la rete e sigla il vantaggio di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nonostante il risultato sbloccato in favore dei locali, la partita resta piuttosto equilibrata. La prima fiammata per l'Afragolese si materializza al 29' con Celiento che elude la marcatura e serve Caso Naturale. Il numero 10 innesca Longo che cerca di impensierire Baietti: la sfera, però, termina alta sopra la traversa. Al 45' Cerone apparecchia l'esecuzione dalla distanza, il pallone si spegne sul fondo. La frazione iniziale va in archivio con i Tigrotti avanti nel punteggio: è 1-0 al De Cristofaro.

Il secondo tempo si apre con una punizione calciata dallo specialista Van Ransbeeck, Baietti si rifugia in angolo con una smanacciata. Al primo e vero affondo della ripresa, il Giugliano raddoppia con Cerone: al 59' il fantasista deposita alle spalle di Romano per il 2-0. Mister Fabiano cerca di scuotere i suoi con una serie di sostituzioni, ma la brigata di Ferraro mantiene gli avversari a distanza. Al 75' incredibile opportunità per i gialloblù: il tiro di Ferrari si stampa sul palo, passeggia sulla linea di porta e si infrange sul legno opposto. All'82' la traversa nega la gioia a Celiento, i rossoblù non riescono a riaprire la contesa. Non succede più nulla nelle battute conclusive dell'incontro: i Tigrotti ritrovano il successo dopo il passo falso contro la Vis Artena, mentre la striscia vincente dell'Afragolese subisce una brusca frenata.

Il tabellino

Giugliano: Baietti, Caiazzo, Poziello C., Biasiol, Gentile, Ceparano, De Rosa, Gladestony, Cerone, Rizzo, Kyeremateng. A disposizione: Ammirati, Boccia, Ferrari, Costanzo, Abonckelet, Zanon, Poziello R., Mazzei, Scaringella, Emmanouil, Gomez. Allenatore: Ferraro

Afragolese: Romano, Senese, Nocerino, Di Girolamo (82' Sibilio), Galletta (88' De Marzo), Esposito (73' Elefante), Van Ransbeeck (56' Tarascio), Percuoco (62' Cordato), Caso Naturale, Longo, Celiento. A disposizione: Campisi, Lamberti, Palmini. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo

Marcatori: 6' Biasiol (G), 59' Cerone (G)