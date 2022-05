Serie D/Girone G - Il Giugliano è scarico, la Cynthialbalonga si diverte: 6-2 biancoblù allo Stadio Abbatini

Cala il sipario sul Girone G di Serie D. L'ultima giornata, con gli impegni dell'infrasettimanale, va in archivio con una pesante disfatta per il Giugliano. La compagine gialloblù guidata da Giovanni Ferraro, ormai sicura della partecipazione nel prossimo campionato di Lega Pro, crolla clamorosamente sul rettangolo da gioco della Cynthialbalonga. Due squadre senza obiettivi in palio si affrontano allo Stadio Bruno Abbatini per il trentaquattresimo turno della competizione. Il dominio dei biancoblù, nell'appuntamento interno conclusivo, è evidente.

Passivo pesante per la capolista, già con la testa agli impegni riservati ai vincitori dei vari raggruppamenti. Sul manto erboso laziale, infatti, va in scena una gara a senso unico. La sfida si apre col vantaggio immediato dei padroni di casa, ci pensa Barbarossa a mettere in discesa il cammino. La rete manda in tilt i Tigrotti che subiscono il raddoppio al 7' con De Muttis. Al 10' si concretizza il tris dei locali con Alessandro. A metà frazione, attorno al 25', Gagliardini trova il varco vincente e sigla il poker di giornata. Prima dell'intervallo, è Nanni a chiudere definitivamente i giochi.

La manita non accontenta la Cynthialbalonga, fuori dalla qualificazione ai playoff: al ventiduesimo giro di cronometro del secondo tempo, Alessandro fissa la sesta marcatura e la doppietta personale. Soltanto nel finale si scuote la prima della classe con Gladestony che conclude la sua ottima annata col gol. Nel recupero, Scaringella rende meno amara la giornata: è 6-2 al triplice fischio allo Stadio Abbatini. Per il Giugliano c'è la fase Scudetto 2021/22 da assegnare: nel girone dei partenopei ci sono Gelbison e Audace Cerignola.