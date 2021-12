Serie D/Girone G - Il Covid-19 e la possibile variante Omicron nel calcio: stop precauzionale per Afragolese-Torres

Il Covid-19 colpisce ancora il mondo calcistico e, in particolar modo, il settore dilettantistico. Con un comunicato ufficiale apparso sui canali di riferimento, l'Afragolese ha annunciato il rinvio della sfida dell'infrasettimanale contro la Torres. Il match, valido per il tredicesimo turno del Girone G di Serie D, è stata posticipata dal Dipartimento Interregionale della LND: "L'Afragolese 1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, che la partita tra Afragolese e Torres valevole per la tredicesima giornata e prevista per il prossimo Mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito della richiesta della società sarda relativa alle disposizioni di emergenza Covid-19".

Allerta per Omicron. Alcuni componenti del gruppo squadra sardo, dopo il rientro dalla trasferta casertana contro il Gladiator col volo Roma-Alghero lo scorso 28 novembre, si sono trovati a bordo con un passeggero risultato positivo al Coronavirus e per il quale si sospetta la presenza della nuova variante in seguito a un ritorno da un viaggio in Africa. Giocatori e staff, che sono stati potenzialmente a contatto con la persona contagiata, sono stati sottoposti al test molecolare e all'analisi rapida antigenica che hanno dato risultato negativo.

La Lega Nazionale Dilettanti ha optato per un altro rinvio, con la Torres che ha saltato già il confronto con la Vis Artena. Dunque, non si giocherà il big-match di marca rossoblù in Campania. I sardi, nelle prossime ore, dovrebbero essere sottoposti a un nuovo giro di tamponi.