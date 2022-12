Serie D/Girone G - Il Cassino regola il Sorrento: la capolista di Maiuri crolla in esterna

Un impegno in trasferta non semplice, ma si cerca di cavalcare l’entusiasmo post-derby. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, in testa alla classifica del Girone G di Serie D, è atteso dal delicato confronto in esterna sul campo del Cassino. Una sfida tutt’altro che da sottovalutare per la formazione rossonera, intenzionata a blindare il primato e a tenere a distanza le prime inseguitrici.

Gara equilibrata allo Stadio Salveti, i rossoneri si presentano con Selvaggio in mediana assieme a Carotenuto ed Herrera, Cacace e Fusco sono la coppia centrale scelta dal tecnico. Qualche tentativo offensivo abbozzato dai padroni di casa, ma sono gli ospiti a condurre la partita. Una vera e propria occasione, però, si sviluppa soltanto nella seconda parte del primo tempo. È il 39’ quando, su una ripartenza rapida, Scala lancia in profondità Gaetani: il diagonale mancino di prima intenzione supera Della Pietra ma termina di pochi centimetri al lato del palo. Nel finale di frazione, i locali passano in vantaggio: traversone dalla sinistra, la sfera supera tutti e sul secondo palo Lucchese insacca di testa. Nella ripresa, i rossoneri si mettono a caccia del pareggio. Al 63’ cross dalla destra, torre di Cacace per Fusco che colpisce di testa a botta sicura: Della Pietra si supera e salva il risultato con una parata di riflesso. Al 73’ raddoppio azzurro con Ingretolli, abile a raccogliere in area un traversone lungo, a controllare e a indirizzare la sfera sul primo palo dove Del Sorbo non può nulla. Al triplice fischio, la capolista cade a Cassino e deve arrendersi al ko: per il Sorrento è una domenica da dimenticare.

Il tabellino

Cassino: Della Pietra, Raucci, Donnarumma, Orlando, Cocorocchio, Gallo, Mazzaroppi, Lucchese, Ingretolli, Tribelli, D’Alessandris. A disposizione: Fiorini, Tomassi, Di Franco, Darboe, Evangelista, Ceccarelli, Bianchi, Cardillo, Cavaliere. Allenatore: Carcione

Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., Selvaggio, Cacace, Fusco, Scala, Carotenuto, Gaetani, Herrera, Petito. A disposizione: Castellano, Bisceglia, Chiricallo, Mazzarano, Somma, Potenza, D’Ottavi, Gargiulo, Serrano. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 44’ Lucchese (C), 73’ Ingretolli (C)