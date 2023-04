Serie D/Girone G - Il Nola spreca e perde il bottino: il Cassino vince 3-2 in rimonta

Sconfitta in trasferta per il Nola che mette un freno alla striscia di risultati positivi: sconfitta sul campo del Cassino nell'anticipo di Pasqua. In una partita contraddistinta da rimonte, la squadra di Ferazzoli perde punti importanti per la corsa salvezza. Orfano di Palmieri squalificato, il Nola si schiera con Cassandro in regia, Staiano sulla trequarti e Manfrellotti in attacco con Sparacello. La scelta sembra pagare perché l'attaccante napoletano colpisce subito un palo nei primi minuti di gioco. Il Nola aumenta i giri e si rende sempre più pericoloso. Alla mezz'ora Gonzalez impegna il portiere avversario su punizione. Poco dopo è Castagna a gridare al gol ma il tiro è respinto sulla linea. In chiusura di primo tempo ancora bianconeri insidiosi con un traversone teso di Piacente e non raccolto dai compagni. Ad avvio ripresa, grande occasioni per i locali con Tribelli che si divora una grande opportunità nell'area piccola. Al 57' il Nola sblocca la sfida. Manfrellotti sfrutta l'assistenza di Staiano in profondità e porta in vantaggio i suoi. I campani potrebbero raddoppiare, ma Manfrellotti colpisce un altro legno e in contropiede Sparacello si fa chiudere lo specchio dal portiere. Al 75' il Cassino pareggia con Mazzaroppi che fa partire una conclusione a giro da fuori area che sorprende Zizzania. Il Nola si abbassa ma trova ugualmente la rete sette minuti più tardi con Marzuillo di testa su punizione perfetta di Gonzalez. All'85' l'undici di casa pareggia con Darboe che approfitta di una respinta corta della difesa e segna. In pieno recupero Ingretolli, tutto solo sul secondo palo, insacca di testa su un suggerimento da sinistra.

Il tabellino

Cassino: Campisi, Raucci (85' Evangelista), Pompei, Lucchese, Plini (69' Ceccarelli), Gallo, Mazzaroppi (96' Orlando), Cavaliere, Ingretolli, Tribelli (69' Tomassi), D’Alessandris (52' Darboe). A disposizione: Della Pietra, Maciariello, Di Franco, Caiazzo. Allenatore: Imperio Carcione

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio, Russo, Piacente, Gonzalez (86' De Martino), Staiano, Cassandro (69' Lucarelli), Castagna (71' Marzuillo), Manfrellotti (65' Ruggiero), Sparacello. A disposizione: Landi, Franzese, De Martino, Ndiaye, Kean. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli

Arbitro: Tropiano di Bari

Marcatori: 57' Manfrellotti (N), 75' Mazzaroppi (C), 82' Marzuillo (N), 85' Darboe (C), 92' Ingretolli (C)

Ammoniti: Cavaliere, Lucchese, Darboe, Evangelista, Ingretolli (C), Sepe, Piacente (N)