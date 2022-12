Serie D/Girone G - La Casertana doma il Portici e vince: decide la fiammata di Ferrari

C’è bisogno di un bottino utile per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica. Il Portici di Savio Sarnataro, però, affronta una trasferta vicina e non facile: Di Gennaro e compagni sono ospiti della Casertana per la quattordicesima giornata del Girone G di Serie D. Gli azzurri puntano al risultato pieno pur conoscendo le qualità dei Falchetti, chiamati al riscatto dopo il ko contro il Sorrento.

La cronaca si apre con una bordata di Casoli dal vertice destro dell’area, la sfera finisce fuori di poco. Sul versante opposto è Filogamo a mandare fuori di testa. Al 7’ lancio di Sabatino, Ferrari aggancia e appoggia a Guida: l’attaccante, da ottima posizione, calcia centralmente. Tra il 9’ e il 10’ è Vacca a sfiorare il bersaglio per ben due volte, rossoblù vicini al vantaggio. Gli ospiti ci provano con Mirante al 18’ murato dalla difesa e con uno stacco impreciso di Maraucci su suggerimento di Di Gennaro al 20’. I padroni di casa premono sull’acceleratore e si affacciano dalle parti di Schaeper con un tiro di Casoli, una girata di Ferrari e un tentativo di testa di Vacca. Al 34’ proprio Ferrari sblocca la sfida e trova il varco vincente per bucare l’estremo difensore avversario. Il primo tempo va in archivio con un tiro di Paglino deviato in angolo. La ripresa non vede grandi cambiamenti nelle due squadre, al 51’ Bollino sfiora il raddoppio con una punizione che si stampa sull’esterno della rete. Passano quattro minuti e Ferrari calcia debolmente dal limite dell’area. Al 59’ Guida ci prova in tuffo su assistenza di Casoli, il pallone scivola via. Al 64’ idea non ottimale di Vacca su passaggio di Guida. Al 72’ Amato cerca di mettersi in evidenza con una botta di destro che termina sul fondo. L’ultimo sussulto della sfida è un tiro di Favetta che sbatte sulla traversa, al triplice fischio la Casertana batte il Portici e si assicura la posta in palio.

Il tabellino

Casertana: Romano, Sena, Sabatino, Vacca, Ferrari (83’ Soprano), Bollino, Onazi (65’ Tringali), Casoli, Rainone, Paglino (78’ Galletta V.), Guida (65’ Favetta). A disposizione: Prisco, Cugnata, Darini, Galletta U., Esposito. Allenatore: Panarelli

Portici: Schaeper (83’ Poerio), Scorza, Maraucci, Di Gennaro, Mirante, Pelliccia, Amato (83’ Marino), Diop, Maranzino, Senese, Filogamo (60’ Festa). A disposizione: Stallone, Castagna, Amendola, Riccio, Esposito, Ferraro. Allenatore: Sarnataro

Arbitro: Maccorin di Pordenone

Marcatori: 34’ Ferrari (C)

Ammoniti: Onazi, Tringali (C), Maranzino, Mirante, Scorza (P)