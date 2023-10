Una super Ischia schianta il Budoni a domicilio: poker gialloblù in Sardegna

Prima vittoria in campionato e balzo importante in classifica. L’Ischia Calcio si impone sul campo del Budoni e conquista il primo successo nella nuova Serie D. La squadra di Enrico Buonocore si assicura il bottino pieno in trasferta con un poker e torna a far punti dopo il ko interno con la Cavese.

Subito brivido per i padroni di casa su un traversone dalla destra, Marano non trattiene e Talamo fallisce l’occasione al primo giro di cronometro. Al 7’ azione personale di Damiano che va via agli avversari e poi calcia con il sinistro, la sfera termina sul fondo. Meglio i gialloblù nella prima parte del match, al 12’ Talamo scatta in profondità e Mebrouk è provvidenziale in chiusura. La squadra sarda si fa vedere dalle parti di Gemito con una serie di cross che scaldano i guantoni all’estremo difensore. Attenti altresì Pastore e Chiariello che lasciano davvero poco agli avversari. Al 28’ l’Ischia passa in vantaggio con Damiano: il fantasista di mister Buonocore supera i difensori, mette a sedere Marano e insacca. La reazione del Budoni non si fa attendere, ma i tentativi sono respinti dall’attento Gemito e dalla retroguardia campana. In pieno recupero, il team di Taglialatela raddoppia dopo una rapida manovra. Patalano riceve, dribbla un avversario e infila alle spalle del portiere. La ripresa si apre ancora nel segno degli ospiti con Baldassi che riceve dalla destra, si accentra e scarica un sinistro che fulmina il numero uno: tris allo Stadio Comunale Pinna. Al 61’ rischia l’Ischia con Gemito che si lascia sfuggire il pallone, gli attaccanti locali non riescono a concretizzare. Ad un quarto d’ora dalla fine, l’autore della terza marcatura gialloblù pesca Talamo che non calcia in maniera impeccabile e Marano blocca. Nel finale c’è spazio nel tabellino dei marcatori pure per Talamo, a segno per la terza partita consecutiva: l’attaccante controlla un passaggio dalla corsia e col destro insacca per lo 0-4.

Il tabellino

Budoni: Marano, Mebrouk (46’ Caparros), Raimo, Ortenzi, Farris, Demoleon, Scolaro (46’ Stefanoni), Amougou, Gueye El Hadj (59’ Soyemi), Santoro (46’ Assoumani), Lancioni. A disp.: Faustico, De Rosa, Escobar, Mauriello, Fremura. All.: Cerbone

Ischia Calcio: Gemito, Florio, Buono L. (66’ Trofa), Maiorano, Chiariello, Pastore, Arcamone, Patalano (88’ Bisogno), Talamo (83’ Di Meglio), Baldassi (83’ Cibelli), Damiano (74’ Quirino). A disp.: Vivace, Giacomarro, Ballirano, Pinto. All.: Buonocore

Arbitro: Marinoni di Lodi

Marcatori: 28’ Damiano (I), 46’ pt Patalano (I), 46’ st. Baldassi (I), 82’ Talamo (I)

Ammoniti: Amougou (B), Buono, Patalano (I)