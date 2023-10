Passo falso dell'Ischia in trasferta: primo successo per la Boreale firmato Cardillo

Prima sconfitta esterna e seconda in campionato per l'Ischia Calcio che cade allo Stadio Le Muracciole di Aranova, la Boreale trova il primo successo nel girone con un gol di Cardillo nella parte iniziale del match. Eppure, l'atteggiamento dei ragazzi di Enrico Buonocore è giusto. Al 4' Giacomarro raccoglie una palla e dai venti metri fa partire una conclusione che sorvola di poco la porta difesa da Corriere. Ritmi non altissimi. I padroni di casa passano al 25' con Cardillo che finalizza un'ottima azione di rimessa. Al 33' il direttore di gara assegna un calcio di rigore all'Ischia per il tocco di braccio in area di Samblone. Dagli undici metri, Talamo si lascia ipnotizzare da Corriere che respinge la conclusione. Sul finire di prima frazione, altra occasione per gli isolani con Casavecchia che allontana nell'area piccola. Nella ripresa, lo spartito non cambia con gli ospiti a fare la partita e i laziali che si difendono con ordine. Al 53', bella azione dei gialloblù, Florio sulla destra mette in mezzo, la retroguardia fa fatica a liberare e la palla arriva sui piedi di Patalano che da buona posizione la manda alta. Nel finale, assedio Ischia alla porta della Boreale, ma gli uomini di Buonocore non riescono ad impensierire seriamente Corriere.

Il tabellino

Boreale: Corriere, Leonardi, Buccioni, Frangella (81' De Simone), Sammartino, Casavecchia, Damiani, Spila, Cardillo (73' Di Vico), Piciollo (64' Canestrelli), Samblone. A disp.: Mansueti, Ricci, Di Giannantonio, Pasquire,Maggese, Muratore. All.: Granieri

Ischia: Gemito, Florio, Ballirano (46' Scorza), Maiorano (61' Pinto), Chiariello (81' Di Meglio), Pastore, Giacomarro, Patalano, Talamo, Baldassi (46' Cibelli), Damiano (70' Quirino). A disp.: Vivace, Buono S., Buono L., Bisogno. All.: Buonocore

Arbitro: Scicolone di San Donà del Piave

Marcatori: 25' Cardillo (B)

Ammoniti: Samblone (B), Leonardi (B), Buonocore (I), Damiani (B)