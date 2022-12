Serie D/Girone G - La Palmese manda ko l'Atletico Uri: Mautone e Puntoriere in gol per i rossoneri

La pesante sconfitta nel turno precedente deve andare in archivio, per la Palmese è tempo di riscatto. La squadra di Mario Pietropinto, dopo un grande avvio di stagione, sta vivendo un periodo di assestamento al centro della classifica. La sedicesima giornata propone l’impegno in trasferta sul campo dell’Atletico Uri.

Buona partenza per la formazione campana che si affaccia in avanti con una giocata di Galdean e con un tiro impreciso di Puntoriere ad avvio gara. La reazione timida dei padroni di casa è affidata a una conclusione molto larga di Ravot sugli sviluppi di una rimessa laterale. Al 10’ Fadda sventa il pericolo su iniziativa di Galdean. Al quarto d’ora è protagonista Stasi con un grandissimo intervento su destro di Fadda dall’interno dell’area. Al 24’ la Palmese sblocca il risultato, Mautone approfitta di un calcio d’angolo dalla sinistra, anticipa tutti e batte Gagliardi. Al 27’ i giallorossi cercano di reagire con una giocata ad incrociare di Aloia che termina fuori. Alla mezz’ora sale in cattedra Stasi con una risposta decisa al mancino di Ghiani. Al 36’ i rossoneri vanno vicini al raddoppio col palo colpito da Galdean su calcio piazzato. Due minuti più tardi, Ghiani si fa trovare pronto all’appuntamento su suggerimento di Demarcus e fa 1-1. Dopo tre minuti di recupero, si va a riposo sul punteggio di parità. La ripresa si apre con i tentativi della squadra di casa, ma i calci piazzati non mettono in difficoltà il pacchetto arretrato di Pietropinto. Al 52’ Fadda stacca dopo la battuta da angolo, nessun problema per Stasi che osserva il pallone finire all’esterno del campo. Stesso esito per Chkour con una conclusione dalla distanza. Sale la pressione del team di Paba che s’intravede in zona offensiva con l’autore della rete. Al 61’ però Puntoriere raddoppia sugli sviluppi di un corner e rimette avanti i suoi. Al 77’ Demarcus spreca da mattonella interessante su assistenza dalla sinistra di Vinci. A nove giri di cronometro dalla fine, annullata la rete a Demarcus per posizione di fuorigioco. Nelle battute conclusive, ci prova il subentrato De Feo per gli ospiti ma il risultato non cambia più. La Palmese supera l’esame Atletico Uri e conquista tre punti importanti per l’obiettivo stagionale.

Il tabellino

Atletico Uri: Gagliardi; Ravot, Congiu, Fadda, Melis (74’ Vinci); Ghiani, Piga (66’ Fancellu), Scanu L., Di Paolo (68’ Masia); Aloia (60’ Samb), Demarcus. A disposizione: Atzeni, Jah, Fusco, Fiorelli, Scanu A. Allenatore: Paba

Palmese: Stasi, Pugliese, Tribuno, Galdean, Allegra, Mautone, Cozzolino, Chkour, Puntoriere, Laringe (78’ Silvestro), Fusco (84’ De Feo). A disposizione: Vitolo, Passaro, Cardone, Manco, Prevete, Romano, Oggiano. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna

Marcatori: 24’ Mautone (P), 38’ Ghiani (AU), 61’ Puntoriere (P)

Ammoniti: Atzeni dalla panchina, Demarcus (AU), Vitolo dalla panchina, Cozzolino (P)