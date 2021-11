Serie D/Girone G - Pareggio tra Atletico Uri e Afragolese: Altolaguirre apre, Caso Naturale risponde

Nessun vincitore, una partita divertente e le due squadre costrette a dividersi la posta in palio allo Stadio Camp Nou Ninetto Martinez. L'Atletico Uri, posizionato al centro della classifica e desideroso di conquistare punti salvezza, ferma l'Afragolese di mister Franco Fabiano spedita nella parte alta della graduatoria. I rossoblù mantengono la terza posizione, ma si allontanano dalla vetta.

Il protagonista è subito Romano, il portiere è chiamato in causa da Altolaguirre al 7': una zuccata ravvicinata obbliga l'estremo difensore ad intervenire e rifugiarsi in angolo. Al quarto d'ora rispondono i campani con Caso Naturale, il mancino potente trova la replica del portiere sardo. Al 22' Galletta scappa sulla corsia sinistra e mette al centro un traversone, il colpo di testa del numero dieci finisce sul fondo. Due giri di lancette più tardi si rinnova il duello tra Romano e il centravanti locale, il bolide dal limite è respinto dal guardiano rossoblù. Nel finale di primo tempo Altolaguirre porta in vantaggio la squadra di Massimiliano Paba: l'argentino approfitta della torre di Incerti dagli sviluppi di un corner e insacca.

Prova subito a reagire e spingere l'Afragolese ad avvio ripresa, Celiento scodella per Caso Naturale che anticipa tutti con lo stacco: la frustata è imprecisa e termina alta sopra la traversa. Al 51' partenopei ancora aggressivi, Galletta si avventa su una sfera vagante ma spara fuori. Il gol del pareggio è nell'aria e si materializza al 53'. Celiento va via sull'out sinistro, pennellata in mezzo per la testa di Caso Naturale che batte Pittalis e ristabilisce l'equilibrio nel risultato. Tre minuti dopo Celiento, con un tiro a giro, sfiora il palo. Nelle battute conclusive Micillo e sempre Caso Naturale - in giornata di grazia - non riescono a completare la rimonta: termina 1-1 tra Atletico Uri e Afragolese.

Il tabellino

Atletico Uri (4-3-1-2): Pittalis; Ravot (71' Pinna), Cardone (64' Calaresu), Jah, Olmetto (71' Fadda); Loru, Incerti, Piga; Scanu; Altolaguirre, Bah (64' Carboni). A disposizione: Argiolas, Campus, Tedesco, Delizos, Di Paolo. Allenatore: Massimiliano Paba

Afragolese (4-3-3): Romano; Micillo, Nocerino, Cassandro (91' Senese), Galletta; Liccardo, Esposito (76' Tarascio), De Rosa (81' De Marzo); Celiento, Longo, Caso Naturale. A disposizione: Mariano, Cordato, Romano, Suraci, Capuozzo, Romeo. Allenatore: Franco Fabiano

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1

Assistenti: Giovanni Boato di Padova - Ares Beggiato di Schio

Marcatori: 43' Altolaguirre (AU), 53' Caso Naturale (A)

Ammoniti: Jah (AU), Micillo (A)