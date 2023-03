Serie D/Girone G - Petito allo scadere salva il Sorrento: Arzachena agganciata al 96'

Un pareggio arrivato nelle battute finali della gara, il Sorrento di Vincenzo Maiuri riprende gli avversari nella trasferta sarda: Arzachena, in vantaggio con Lika, agganciata allo scadere da Petito.

Carotenuto confermato a sinistra, D’Ottavi nel tridente ed Erradi in mediana: queste le scelte del mister. La partita si apre subito con un tentativo degli smeraldini, ma la prima opportunità è di La Monica, servito da Herrera: il colpo di testa è largo. Al 13’ i padroni di casa provano a pungere con Bonu, poi l’arbitro ferma Manca sulla ribattuta per posizione di fuorigioco. Al 20’ Sartor inserisce il suo nome nella lista delle occasioni con un destro dall’interno dell’area che finisce a lato della porta difesa da Del Sorbo. Alla mezz’ora rasoiata di Petito dal limite dell’area, la traiettoria termina sul fondo. Al 33’, da posizione ravvicinata, Bonacquisti grazia i rossoneri con un’incornata sbagliata su suggerimento di Manca. Al 35’ Petito s’incunea in area e libera un mancino respinto dalla difesa: sulla sfera si fionda Simonetti, fermato in posizione irregolare. L’ultimo sussulto del primo tempo è di Lika con una giocata di testa che va sull’esterno della rete. Ad avvio ripresa Erradi fa partire un bolide dai venticinque metri che si perde alto sopra la traversa. Il giocatore costiero infila in porta poco dopo, ma l’arbitro non convalida per offside. Al 51’, sulla battuta di un piazzato, Manca scodella per Lika che sul palo lontano si fa trovare pronto all’appuntamento col gol. Al 60’ girata di prima intenzione di La Monica, conclusione che non preoccupa Fusco. Al 63’ l’autore del vantaggio locale ci prova col destro, ma la palla termina di poco distante dal bersaglio. A metà ripresa, Cacace svetta sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, ma non inquadra. A un quarto d’ora dal novantesimo, ottimo intervento di Fusco sul traversone velenoso di Todisco. Il Sorrento va a caccia dell’insperato pareggio, che arriva al 96’ col solito Petito: Arzachena beffata allo scadere.

Il tabellino

Arzachena: Fusco; Pischedda (70’ Melis), Bonu, Sosa (94’ Mannoni), Marinari; Bellotti, Bonacquisti, L. Manca, Gibilterra, Sartor, Lika. A disposizione: Ruzittu, De Rogatis, Doratiotto, Rutigliano, M. Manca, Poli, Ferraro. Allenatore: Marco Nappi

Sorrento: Del Sorbo, Tolisco, Carotenuto (58’ Gaetani), La Monica, Cacace (83’ Gargiulo), Fusco, D’Ottavi (58’ Maresca), Erradi, Petito, Herrera, Simonetti (67’ Badje). A disposizione: Cervellera, Bisceglia, Tufano, Selvaggio, Scala. Allenatore: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno

Marcatori: 51’ Lika (A), 96’ Petito (S)

Ammoniti: L. Manca, Fusco, Bonacquisti, Gibilterra, Bellotti (A), La Monica, Petito, Maiuri dalla panchina (S)