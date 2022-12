Serie D/Girone G - Finalmente Nola, battuta l'Arzachena a domicilio: bianconeri vittoriosi nel segno di Sparacello

Sedicesima giornata del Girone G di Serie D, per il Nola di Giovanni Cavallaro c’è la sfida in trasferta sul campo dell’Arzachena. Non una gara semplice per i bianconeri che vivono un momento difficile e non vincono dallo scorso 2 ottobre contro l’Angri. Poi una serie di pareggi e soprattutto sconfitte che hanno complicato la posizione in classifica. Subito in avanti la compagine di casa con una conclusione di Bonacquisti che termina sul fondo. L’undici di Nappi continua a condurre il gioco, ma le occasioni sono sporadiche. Attorno al quarto d’ora da registrare proteste da una parte e dall’altra, ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 35’ Sparacello duella con Bonacquisti e riesce a colpire di testa su un traversone: sfera sul legno con Fusco battuto. Il primo tempo scivola via senza ulteriori sussulti, all’intervallo resiste la parità a reti bianche allo Stadio Pirina. Ad inizio ripresa, su un cross dalla sinistra, Pinna impatta ma non trova lo specchio. Al 51’ Palmieri, pescato da Sparacello, si mette in evidenza con un tiro che si perde alto sopra la traversa. Al 66’ il subentrato Poli ci prova da fuori area, traiettoria lenta e facile preda di Zizzania. Al 70’ ci pensa Sparacello a spezzare l’equilibrio con una sortita offensiva: diagonale vincente che supera Fusco per il vantaggio ospite. All’80’ ancora Sparacello approfitta di un clamoroso errore del portiere in impostazione e insacca a porta sguarnita per il raddoppio dei campani. Al triplice fischio, il Nola ritrova il successo in campionato e conquista un bottino utile in ottica salvezza: tre punti pesanti ottenuti dai bianconeri al Pirina contro l’Arzachena.

Il tabellino

Arzachena: Fusco, Piga, Bonacquisti, Bonu, Sosa, Dicorato, Pinna, L. Manca (74’ Bellotti), Doratiotto, M. Manca, Melis (59’ Poli). A disposizione: Colantuono, Pischedda, Usai, Rutigliano, Mannoni, Marinari, Ferraro. Allenatore: Nappi

Nola: Zizzania, Lame, Sepe, Castagna (74’ Valerio), Cassandro, Russo, Staiano, De Martino (90’ Gonzalez), Sparacello, Palmieri (59’ Ndiaye), Placente. A disposizione: Tramontano, Valerio, Lucarelli, Marzuillo, D’Angelo, Ruggiero. Allenatore: Cavallaro

Arbitro: Di Benedetto di Novi Ligure

Marcatori: 70’ Sparacello (N)

Ammoniti: Bonu (A), De Martino, Palmieri, Castagna (N)