Serie D/Girone G - Trasferta amara per l'Afragolese: l'Arzachena si impone con Pinna e Sartor

Trentaduesima giornata del Girone G di Serie D, il turno infrasettimanale propone il big match tra l'Arzachena e l'Afragolese allo Stadio Biagio Pirina. Entrambe, a quota 55 punti, sono intenzionate ad avvicinarsi al traguardo playoff. Smeraldini reduci dal pareggio sul campo del Gladiator, rossoblù forti del pokerissimo rifilato all'Ostiamare.

Si inizia con ritmi alti, l'intensità cattura la scena nonostante il caldo. Gli ospiti provano ad accennare qualche fiammata offensiva, i padroni di casa rispondono con tentativi che risultano vani. All'11' Loi libera Bonu con una prodezza, il calciatore locale commette fallo di mano nel controllo. Sul capovolgimento di fronte, bella sortita dei campani con Esposito che scarica per Van Ransbeeck: il centrocampista imbuca per Longo che viene messo giù in area, l'arbitro fa proseguire. Al 19' destro a giro di Loi, la difesa di Fabiano si oppone. Al 25' Sartor vede Campisi fuori dai pali e ci prova dalla distanza: la traiettoria è alta. Al 26' Bittaye supera ben tre avversari, entra in area e serve Longo: Bonu è miracoloso in chiusura. Passano tre minuti e Campisi sale in cattedra con due interventi super su Sartor e Loi. Succede di tutto nel giro di trenta secondi nel finale di frazione. Campisi è ancora impeganto su un tiro dal limite di Melis, sulla ripartenza Esposito pesca Caso Naturale che scodella al centro: Longo, in tuffo, non trova lo specchio di poco.

In avvio di ripresa, l'Arzachena preme alla ricerca della rete del vantaggio. È Pinna a corteggiare il gol, al 55' ci prova in acrobazia ma spara fuori. Due giri di lancette più tardi, ancora Pinna si avventa su un traversone preciso di Spanu e insacca col destro. Al 63' l'Afragolese cerca di reagire alla marcatura incassata, la giocata verso Longo non è precisa: l'attaccante non arriva all'impatto. L'inerzia della partita spinge la formazione smeraldina al raddoppio: Pinna, al 65', è poco cinico davanti all'estremo difensore rossoblù. Qualche secondo dopo, un tiro-cross di Elefante sfiora l'incrocio. Al 70' Marchese stende Pinna lanciato in porta, per il signor Nuzzo di Seregno è calcio di rigore. Dagli undici metri va Sartor che non fallisce l'esecuzione e raddoppia. Al 91' la traversa nega il tris a Kacorri. Al triplice fischio i padroni di casa raccolgono l'intero bottino e staccano i campani in classifica: Arzachena a quota 58, Afragolese che resta a 55 lunghezze.

Il tabellino

Arzachena: Ruzittu, Marinari, Bonu, Sosa, Spanu, Bonacquisti, Bellotti (77' Kacorri), Melis (74' Mancini), Pinna, Sartor, Loi (77' Mannoni). A disposizione: Isidori, Piga, Doratiotto, Usai, Zanghi, Rutigliano. Allenatore: Nappi

Afragolese: Campisi, Percuoco (81' De Rosa E.), Forte, Di Girolamo, Galletta (68' Di Franco), Marchese, Van Ransbeeck (78' Sibilio), Esposito (88' De Marzo), Caso Naturale, Longo, Bittaye (60' Elefante). A disposizione: Lamberti, De Rosa C., Tiberio. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Simone Nuzzo della sezione di Seregno

Marcatori: 57' Pinna (Arz), 71' rig. Sartor (Arz)

Ammoniti: Di Girolamo, Marchese (Afr)