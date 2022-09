Serie D/Girone G - Il Sorrento vince in trasferta: battuto l'Aprilia al Quinto Ricci

Esulta il Sorrento di mister Vincenzo Maiuri. La compagine costiera, chiamata alla sfida infrasettimanale valida per la quarta giornata del Girone G di Serie D, batte l'Aprilia a domicilio. Un successo, il secondo di fila, che fa salire i rossoneri a quota sette punti in graduatoria. Buona partenza per la formazione di casa che si affaccia in avanti con una conclusione di Capuano. Risponde Herrera con una punizione bloccata da Siani. Al 20' è Murgia ad insaccare su assist di Capuano: il timbro è annullato dal direttore di gara perché la sfera varca le delimitazioni del campo. Alla mezz'ora, Grossi spara sul fondo. Sul ribaltamento di fronte, Gaetani sfrutta il suggerimento di Serrano e buca Adamo per il vantaggio ospite. L'Aprilia accusa il colpo e subisce il raddoppio dei campani con Cuccurullo che infila in rete da posizione ravvicinata. Nella ripresa, i locali vanno a caccia della rete per riaprire la contesa, ma il Sorrento si divora il tris con Petito al 77'. Non accade più nulla, è 0-2 allo Stadio Quinto Ricci.

Il tabellino

Aprilia: Siani, Adamo, Del Duca, Laghigna, Murgia, Grossi (46' Ceka), Capuano, Innocenti (83' Tassa), Corelli (80' Pezone), Pedone, Mannucci (70' Bernardini). A disposizione: Salvati, Fatta, Battisti, Carboni, Morales. Allenatore: Centioni

Sorrento: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica (95' Potenza), Bisceglia, Fusco, Scala (85' D’Ottavi), Cuccurullo (67' Carotenuto), Gaetani (91' Cacace), Herrera, Serrano (52' Petito). A disposizione: Castellano, Chicallo, Selvaggio, Mercuri. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Aldi di Lanciano

Marcatori: 33' Gaetani (S), 43' Cuccurullo

Ammoniti: Grossi, Del Duca (A), Scala, Fusco (S)