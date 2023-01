Serie D/Girone G - Buon Portici sul campo dell'Aprilia, ma il risultato resta inchiodato: 0-0 al Quinto Ricci

Prosegue la striscia di risultati utili consecutivi per il Portici che, nello scontro diretto in trasferta contro l’Aprilia, raccoglie un buon punto. Pareggio senza reti allo Stadio Quinto Ricci, la formazione di Savio Sarnataro conferma il trend delle ultime settimane e fa registrare un nuovo risultato prezioso in chiave salvezza. Buon primo tempo per la squadra campana che sfiora il vantaggio in più di un’occasione. Ci prova Pinto, ma non trova lo spunto vincente. Poi tocca a Di Gennaro spaventare la retroguardia locale: al duplice fischio resiste il pari col risultato inchiodato. Anche nella seconda frazione, i napoletani offrono una prestazione di spessore e gagliarda per quanto riguarda la continuità. Tuttavia, manca il guizzo giusto per abbattere il bunker dell’Aprilia: al triplice fischio, il Portici torna in Campania con un solo punto in più rispetto alla vigilia.