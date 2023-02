Serie D/Girone G - Il Nola sbanca il Quinto Ricci, 1-3 bianconero in rimonta: Aprilia piegata

Successo prezioso in trasferta per il Nola, la squadra di Ferazzoli batte l’Aprilia in trasferta. I bianconeri devono rinunciare a Chianese, Ndiaye e Castagna per squalifica, oltre agli infortuanti D’Orsi, Carrotta e Manfrellotti. Spazio a Valerio in difesa e Adorni a centrocampo. Le due squadre si giocano la salvezza e nella prima mezz’ora, complici anche le condizioni del campo, la partita è tignosa. Al 37’ la sblocca Zanchetta con un tiro dalla distanza. Passano pochi minuti e Sparacello ha l’occasionissima per siglare il pari ma strozza la conclusione e grazia Siani. Gol che però arriva al 45’ su rigore: fallo ai danni di Sepe su corner, penalty fischiato, dagli undici metri Sparacello non sbaglia. Al 60’ l’episodio che cambia l’inerzia del match: Palmieri viene imbeccato da Gonzalez e tira dalla distanza, Ceka devia con il braccio, doppio giallo e rigore per il Nola. Palmieri dal dischetto è glaciale e porta i campani in vantaggio. In inferiorità numerica l’Aprilia si spinge in avanti e si rende molto pericoloso ma capitola all’81’ quando Sparacello, approfittando di una sponda di Kean, spinge in rete di rapina. 3-1 è il risultato finale, salvezza diretta a -3.

Così mister Ferazzoli al triplice fischio: “Non mi sono piaciuti i primi minuti ma poi dopo il gol subito ci siamo sciolti. È una vittoria meritata e importantissima, sia per la squadra affrontata che per il campo, che era molto difficile. Ora però testa alla prossima, non abbiamo ancora concluso ed è ancora lunga”.

Il tabellino

Aprilia: Siani, Bordi, Del Duca, Zanchetta, Gjuci, Murgia, Ceka, Battista, Grossi, Corelli, Sebastianelli. A disposizione. Silvestrini, Pezone, Travaglini, Capuano, Innocenti, Paoloni, Pedone, Marianelli, Guarino. Allenatore: Marco Mariotti

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio, Piacente, Russo, Gonzalez, Staiano, Ruggiero, Adorni, Sparacello, Palmieri. A disposizione: Landi, Lucarelli, Franzese, D’Angelo. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli

Arbitro: Bellò di Castelfranco Veneto

Marcatori: 37’ Zanchetta (A), 45’ rig. Sparacello (N), 60’ rig. Palmieri (N), 81’ Sparacello (N)

Ammoniti: Zanchetta, Corelli e Del Duca (A), Palmieri (N)

Espulso: Ceka (A)