Serie D/Girone G - Giugliano, che tracollo sul campo dell'Aprilia. Ferraro: "Fa male perdere in questo modo"

Un altro passo falso in trasferta. Il Giugliano di Giovanni Ferraro crolla in esterna sul campo dell'Aprilia e non riesce a dare continuità all'ottima vittoria nel derby. Le partite distanti dalla Campania si dimostrano avverse per i Tigrotti che, dopo aver perso con Muravera e Vis Artena, colano a picco anche allo Stadio Quinto Ricci. Una prestazione opaca: è questa la definizione data dal mister gialloblù al termine dei novanta minuti. La corazzata del Girone G dimostra di non essere nel miglior periodo della stagione. La gara, infatti, si mette subito in salita col vantaggio dei laziali: ci pensa Njambè ad aprire le danze al 12'. Il raddoppio arriva a inizio secondo tempo con Milani, mentre Vasco realizza il tris al 64' con un missile imprendibile. Soltanto Cerone rende meno amaro il pomeriggio per la formazione campana.

Ferraro, intervenuto ai microfoni del club, ha così commentato la sconfitta odierna: "Credo che sia stata una prestazione opaca da parte nostra. La squadra dava la sensazione di esserci in campo, abbiamo anche creato palle gol interessanti, ma non siamo stati all’altezza. Loro l’hanno messa sull’intensità e sono stati molto cinici. Potevamo riaprila ma non ci siamo riusciti. Accettiamo il giudizio del campo, usciamo sconfitti, c’è da migliorare. Dispiace perché fa male perdere e perdere in questo modo. Dobbiamo guardare al futuro, cancellare subito questa prestazione e pensare a domenica. Inutile guardare la classifica, noi dobbiamo scendere in campo con cattiveria consapevoli di ciò che vogliamo ottenere. Dispiace per i tifosi, ci scusiamo con loro perché sono encomiabili. Il loro supporto e la loro vicinanza sara fondamentale in queste ultime sette gare".