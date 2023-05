Serie D/Girone G - Sorrento, il sogno Serie C è realtà: Angri battuto a domicilio. Passo falso per la Paganese a Tivoli

Il sogno che diventa realtà dopo una stagione fantastica. Il Sorrento opera il sorpasso nella volata finale ai danni della Paganese e conquista la promozione in terza serie. Un'annata straordinaria per la compagine allenata da Vincenzo Maiuri che da rivelazione si è trasformata in certezza con il trascorrere delle settimane. Successo esterno per i costieri sul rettangolo verde dell'Angri, preziose le marcature di Petito al 19' e di Scala al 75'. Poi nel recupero c'è spazio anche per la ciliegina con lo 0-3 definitivo siglato da Simonetti. L'attaccante in maglia 11 sblocca il derby con un guizzo vincente, il numero 7 perfeziona l'opera ad un quarto d'ora dal termine e spiana la strada verso la gloria. La terza rete arriva dalla panchina, come testimonianza dell'importanza di tutti nel lungo viaggio. Notizie positive poi arrivano da Tivoli dove gli azzurrostellati di Domenico Giampà, in vetta alla vigilia dell'ultimo appuntamento, crollano clamorosamente. Nonostante il vantaggio iniziale di De Felice, nella ripresa si concretizza la rimonta laziale: Fall, Mastropietro e Coquin per il 3-1 finale. Festa rossonera al Novi, il Sorrento torna in Serie C. Giusta e meritata ricompensa al lavoro svolto dal presidente Cappiello, dal direttore sportivo Amarante e dallo staff tecnico. Grande abnegazione e dedizione quotidiana della squadra che raccoglie il premio più atteso.