Serie D/Girone G - Pinto porta avanti il Portici, l'Angri sbaglia un rigore: parapiglia all'intervallo e partita sospesa al Novi

Un derby dal sapore di salvezza, allo Stadio Novi va in scena il testa a testa tra Angri e Portici. Match di recupero e valido per la sedicesima giornata del Girone G, entrambe vanno a caccia di punti per la permanenza in Serie D. Buona partenza per la brigata di Savio Sarnataro che passa subito in vantaggio, al 3’ Pinto si fa trovare pronto all’appuntamento e sigla alle spalle di Bellarosa. I padroni di casa provano a replicare, ma i napoletani difendono bene e restano avanti nel punteggio. Nel finale di frazione, massima punizione assegnata dal direttore di gara: dal dischetto si presenta Varsi, ipnotizzato da Borrelli. All’intervallo si accendono gli animi in un parapiglia e il signor Bruno Spina di Barletta è costretto a sospendere definitivamente la partita. Le due squadre non fanno più rientro in campo, ora si attenderà la decisione del Giudice Sportivo.