Serie D/Girone G - La Palmese ribalta l'Angri nel derby: vittoria rossonera a Volla

Il campo neutro dopo l’episodio infrasettimanale al Novi e la mancanza di pubblico nel derby campano. La Palmese di Mario Pietropinto scende in campo allo Stadio Borsellino di Volla dove incontra l’Angri per la diciannovesima giornata del Girone G di Serie D. La truppa rossonera, in piena griglia playoff e con ambizioni importanti di classifica, affronta la brigata grigiorossa, a caccia di punti salvezza. La partita, in uno scenario glaciale a causa dell’assenza dei tifosi, si sblocca in favore del Cavallino dopo appena quattro giri di lancette. Corner dalla destra di Cassata e sfera pennellata al centro: Manzo stacca, anticipa tutti e insacca alle spalle di Paduano. Gli ospiti non ci stanno e vanno alla ricerca del pareggio, tuttavia devono far attenzione alle giocate offensive di Varsi e compagni. L’undici di Pietropinto si affida alla caratura di Puntoriere che combatte senza riuscire a incidere. Poco dopo la mezz’ora di gioco, su una manovra insistita dalla sinistra, Laringe crossa e Pugliese in inserimento spedisce in rete. L’Angri accusa il colpo e la Palmese raddoppia quattro giri di lancette più tardi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bellarosa non è impeccabile e Mileto risolve: 1-2 dei rossoneri a Volla. Gli ospiti premono altresì nella ripresa con due opportunità per Laringe e una per Galdean, segue una conclusione di Varsi sul capovolgimento di fronte. Si fanno insistenti i grigiorossi, ma la retroguardia rossonera regge e non rischia: al triplice fischio sorride Pietropinto che conquista il derby al Borsellino.

Il tabellino

Angri (4-3-3): Bellarosa; Riccio, Sall, Manzo, Liguoro (69’ Visconti); De Rosa (49’ Umile), Fabiano (69’ Della Corte), Langella; Cassata (56’ Barone), Acosta, Varsi (60’ Aracri). A disposizione: Esposito, Vitiello, Pagano, Fiore. Allenatore: Sanchez

Palmese (4-3-3): Paduano; Manco, Mileto, Mautone, Tribuno; Pugliese (91’ Reda), Galdean (95’ Romano), De Feo (81’ Fusco); Cozzolino, Puntoriere (86’ Iadaresta), Laringe (81’ Silvestro). A disposizione: Vitolo, Cardone, De Lucia, Passaro. Allenatore: Pietropinto

Arbitro: Testaì di Catania

Marcatori: 3’ Manzo (A), 31’ Pugliese (P), 36’ Mileto (P)

Ammoniti: Manco, Umile