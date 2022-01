Serie D/Girone G - L'Afragolese torna al successo: battuta la Vis Artena in una gara pirotecnica

Riscattare un inizio di anno solare, in termini sportivi, tutt’altro che entusiasmante. L’Afragolese di Franco Fabiano è chiamata alla rivalsa dopo i due ko rimediati negli ultimi incontri disputati. Per i rossoblù è essenziale ripartire e scalare la classifica per non perdere il contatto con la zona nobile. In Campania giunge una formazione in fiducia e reduce da tre risultati utili consecutivi: la Vis Artena di Fabrizio Perrotti.

Partenza decisa per i padroni di casa con Caso Naturale che prova subito la conclusione dal limite dell’area: Manni para in due tempi. Al 5’ il numero 10 trova la via del gol. Rimessa laterale di Cordato a scavalcare la retroguardia, Celiento pennella per Caso Naturale che insacca di testa. Al 13’ Celiento, ben servito, cerca la conclusione: il contrasto di un avversario salva i laziali. Al quarto d’ora Manni deve opporsi al destro di Celiento, sul ribaltamento di fronte Romano respinge il tentativo di Odianose. A metà frazione, Celiento imbecca Esposito che manca l’aggancio in posizione invitante. La reazione degli ospiti è una bordata dalla distanza di Carbone, parabola larghissima. Al 34’ serpentina di Cordato che pesca Celiento: l’attaccante entra in area e infila Manni per il raddoppio. Nel finale di frazione, la Vis accorcia con Odianose. Il gol ospite resta un giallo: il guardalinee segnala fuorigioco e, poco dopo, rivede la decisione.

Gli ospiti provano a raddrizzare la sfida e spingono per la rimonta. La ripresa si inaugura con Mastropietro in zona offensiva: Romano para a terra. Al 50' punizione di Forte da metà campo, lancio per Celiento che gioca di sponda per Longo: la rovesciata del bomber è preda di Manni. Al 54' c'è il sigillo di Longo sulla partita. Il terminale avanzato approfitta di una carambola in area e, con un tiro che scheggia la traversa, infila il tris. Al 65' doppia opportunità per l'Afragolese. Caso Naturale invita Celiento al gol, a porta sguarnita il numero 11 trova il salvataggio di Contucci. Dal corner seguente, ancora Celiento sfiora il poker colpendo il legno. Al 72' intervento importante di Manni sul destro potente di Longo. È solo il preludio al 4-1 che arriva un minuto dopo. De Rosa sfonda centralmente e appoggia per Caso Naturale. Il dieci finta il tiro e allarga per Celiento: doppio dribbling e pallone in porta. A sette dal termine, la Vis riduce la distanza nel punteggio con Taviani. Al 94' Sfanò fa 4-3.

Termina così il confronto allo Stadio Vittorio Papa di Cardito: l'Afragolese batte la Vis Artena col brivido finale e ritorna al successo.

Il tabellino

Afragolese: Romano, Galletta (82' Angeletti), Forte, Senese, Cordato, De Rosa E., Tarascio, Esposito, Caso Naturale (90' De Marzo), Longo (87' De Rosa C.), Celiento (75' Marchese). A disposizione: Campisi, Lamberti, Ruggiero, Sibilio, Tiberio. Allenatore: Fabiano

Vis Artena: Manni, Pompei, Capodaglio, Sfanò, Magliocchetti, Capotosti, Mastropietro, Odianose, Maini, Contucci, Carbone. A disposizione: Chingari, Paolacci, Taviani, Vittucci, Di Vico, Sordilli, Raffin, Catapano, Lucchese. Allenatore: Perrotti

Arbitro: Gregoris di Pescara

Assistenti: De Santis di Avezzano - Carchesio di Lanciano

Marcatori: 5' Caso Naturale (A), 34' Celiento (A), 45' Odianose (VA), 54' Longo (A), 73' Celiento (A), 83' Taviani (VA), 94' Sfanò (VA)