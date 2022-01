Serie D/Girone G - Avvio di ripresa difficile, l'Afragolese va ko: al Papa passa la Torres

L'Afragolese di Franco Fabiano torna in campo. La compagine rossoblù, dopo il ko interno contro il Team Nuova Florida nel turno del fine settimana, ha la possibilità di riscattarsi nell'impegno infrasettimanale. Allo Stadio Vittorio Papa di Cardito c'è il recupero della tredicesima giornata del Girone G di Serie D: in Campania approda la Torres.

Primi affondi per i partenopei ad avvio gara, il più vivace è Esposito che prova ad innescare Longo al 6'. Due minuti più tardi, Van Ransbeeck tenta di impensierire Salvato dalla distanza: il portiere si rifugia in angolo. Al 12' Caso Naturale riconquista la sfera e calcia dal limite, la traiettoria è alta. Meglio l'Afragolese nella prima parte di gara, al 25' è ancora Van Ransbeeck a scaricare una conclusione imprecisa verso lo specchio. Trascorsa la mezz'ora, la formazione sarda sfiora il vantaggio con una giocata di Antonelli che si spegne sull'esterno della rete. Al 35' Salvato si oppone a Longo, al 43' il palo nega la gioia a Caso Naturale. Nel finale di frazione, un colpo di testa di Celiento e una punizione di Van Ransbeeck fanno tremare la retroguardia.

Ad inizio ripresa il risultato si sblocca, a segnare è la Torres. Rimessa lunga di Lisai respinta dalla difesa locale, Kalifa calcia e Romano respinge: sulla ribattuta c'è Diakite che insacca da posizione invitante. Al 53' Scotto inizia a corteggiare la rete, il raddoppio si materializza qualche secondo dopo. Il bomber ospite riceve da Kalifa, si accentra e infila il pallone in porta. L'Afragolese non riesce a trovare il varco per riaprire la contesa, al 75' Caso Naturale ci prova dalla distanza: parabola larga. All'80' Salvato interviene su una punizione ben calciata da Celiento, all'80' i rossoblù di casa accorciano ma il direttore di gara annulla la rete a Caso Naturale per fuorigioco. Il match va in archivio al triplice fischio, seconda sconfitta consecutiva per la truppa di Fabiano.

Il tabellino

Afragolese: Romano, Senese, Forte, Nocerino (84' Angeletti), Cordato (75' Galletta), De Rosa (63' Marchese), Van Ransbeeck (46' Tarascio), Esposito (75' De Rosa C.), Caso Naturale, Longo, Celiento. A disposizione: Campisi, Galletta, Sibilio, Tiberio, De Marzo. Allenatore: Fabiano

Torres: Salvato, Rossi, Dametto, Antonelli, Mukaj, Masala, Bianchi, Kalifa, Lisai (69' Ferrante), Scotto (75' Sabatini), Diakite. A disposizione: Garau, Gurini, Demartis, Pinna S., Ruocco, Tesio, Turchet. Allenatore: Greco

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Assistenti: Romagnoli di Albano Laziale e Rastelli di Ostia Lido

Marcatori: 46' Diakite (T), 54' Scotto (T)

Ammoniti: Cordato, Celiento, Longo (A), Mukaj, Rossi (T)